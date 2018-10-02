 Berlin′e kısmi dizel araç yasağı getirildi | ALMANYA | DW | 09.10.2018

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ALMANYA

Berlin'e kısmi dizel araç yasağı getirildi

Hamburg, Stuttgart ve Frankfurt'un ardından Berlin de kentin belirli bölgelerinde dizel motorlu araç yasağını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni uygulamayla havanın temiz tutulması hedefleniyor.

Berlin'deki Leipziger Caddesi'nin havasını temiz tutabilmek için hız limiti saatte 30 kilometre olarak belirlenmiş. Berlin'de dizel araç yasağı uygulanacak caddelerden biri de Leipziger Caddesi

Berlin'deki Leipziger Caddesi'nin havasını temiz tutabilmek için hız limiti saatte 30 kilometre olarak belirlenmiş. Berlin'de dizel araç yasağı uygulanacak caddelerden biri de Leipziger Caddesi

Berlin'in en az 11 caddesinde dizel motorlu araç kullanımının yasaklanması kararlaştırıldı. Berlin'deki idare mahkeme Salı günü verdiği kararda aralarında kent merkezinde yer alan Leipziger Caddesi ile Friedrich Caddesi'nin de yer aldığı 11 caddenin dizel motorlu araçların geçişine kapatılmasına hükmetti.

Mahkeme aynı zamanda Berlin kent yönetiminin 1 Nisan 2019'a kadar mevcut "havayı temiz tutma planını" sertleştirmekle yükümlü olduğuna karar verdi. Mahkeme kararına göre, Haziran ayının sonuna kadar dizel motorlu binek araç ile kamyonlara getirilecek yasağın tamamen uygulamaya konulmuş olması gerekiyor.

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Alman belediyeleri kentlerdeki hava kirliliğine karşı önlem alıyor. Toplu taşıma araçlarının cazibesini artırmak için alınacak önlemler arasında biletlerin ucuzlatılması da var. (15.08.2018)

Bugünden itibaren eski model dizel araçlar Hamburg'un iki ana caddesini kullanamayacak. Bu kararla dizel araçları trafikten men eden Almanya'daki ilk şehir Hamburg oldu. Greenpeace yasağı olumlu karşıladığını açıkladı. (31.05.2018)

Söz konusu uygulamayla birlikte, zehirli bir madde olan nitrojen diyoksit için belirlenmiş olan üst sınıra bağlı kalınması hedefleniyor. Dizel araçların bu gazın salınımının temel aktörlerinden olduğu biliniyor.

Çevreciler memnun

Berlin'deki yasak için davayı açan kuruluş Alman Çevre Yardım Örgütü (DUH), mahkemenin kararını memnuniyetle karşıladı. "Temiz hava için güzel bir gün" değerlendirmesinde bulunan DUH Başkanı Jürgen Resch, söz konusu yasakların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Almanya Federal İdare Mahkemesi, Şubat 2018'de Almanya genelinde geçerli kurallar olmaksızın, eyalet ve belediyelerin hava kirliliğini önlemek amacıyla dizel motorlu araçları trafikten men edebileceğine hükmetmişti. Almanya'nın en büyük kentlerinden olan Hamburg, Stuttgart ve Frankfurt kentlerinde dizel araçlar için kısıtlamalar bulunuyor.

Hükümet ise bir hafta önce, yüksek zehirli egzoz gazı salan eski model dizel motorlu araçların trafikten men edilmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirler üzerinde anlaşmaya varmıştı.

dpa,AFP/BÜ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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