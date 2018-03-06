Berlin’de Uluslararası Turizm Fuarı başladı

Dünyanın en büyük turizm fuarları arasında sayılan Berlin Uluslararası Turizm Fuarı'nın (ITB) resmi açılışı Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier tarafından yapıldı. Açılış törenine Altmaier'in yanı sıra bu yıl ITB'nin partner ülkesi Malezya'nın Kültür Bakanı Datuk Mohamaddin bin Ketapi de katıldı.

6-10 Mart tarihleri arasında düzenlenen ITB'de bu yıl aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 181 ülkeden 10 bin katılımcı yer alıyor. ITB'ye Türkiye'den 100'ün üzerinde otel, tur operatörü, seyahat acentesi ile turizm alanında faaliyet gösteren dernek ve kuruluşlar katılıyor. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kurulan Türkiye standında dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi olarak kabul edilen Şanlıurfa yakınlarındaki Göbeklitepe'nin tanıtımına ağırlık verilecek. Türkiye'de 2019, Göbeklitepe Yılı olarak ilan edilmişti.

Stantta, Türkiye'nin deniz ve güneşinin yanı sıra son yıllarda sayıları artan golf merkezlerinin, mavi yolculuğun, termal sağlık turizminin ve bisiklet gibi doğa sporu imkanlarının da tanıtılması hedefleniyor. Türkiye standının açılışı Çarşamba akşamı Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılacak.

Almanya'nın en ilginç 10 oteli Almanya'nın ilk sosis oteli Bavyera eyaletinin Rittersbach kasabasındaki bu otelde her şey "bratwurst" olarak adlandırılan Alman sosisi üzerine. Duvar kâğıtlarından sosis şeklindeki yastıklara kadar dekorasyondaki tema hep aynı. Otelin giriş katında bir sosis restoranı ve taze ürünler satan bir kasap da bulunuyor.

Almanya'nın en ilginç 10 oteli Demir parmaklıkların ardında Geçmişte burada suçlular hapis cezalarını çekiyordu. Bugünlerdeyse polisiye roman tutkunları kalıyor. Kaiserslautern'deki bu eski cezaevi, artık hapishane konseptindeki Alcatraz Oteli olarak hizmet veriyor. Otelin barı, demir parmaklıklarla çevrili. Ama tabii ki misafirler otelin içinde istedikleri gibi dolaşmakta özgür.

Almanya'nın en ilginç 10 oteli Sanatla iç içe uyumak için Tüm odalar kendine özgü. Odalardan birinde, geceyi tabutun içinde geçiriyorsunuz. Bir diğerinde mobilyalar tavana asılı duruyor. Belki de en çarpıcısı ise tamamen aynalarla kaplı olan çokgen şeklindeki oda. Berlin'deki Propeller Island Oteli'nin odaları Lars Stroschen tarafından tasarlanmış. Sanatçı her odaya uygun müzik dahi bestelemiş.

Almanya'nın en ilginç 10 oteli "Trende" uyumak isteyenlere Berlin'e yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Jüterbog kasabasındaki bu otel, misafirlerine trende uyudukları hissini yaşatıyor. "Schlafwagenhotel" (Yataklı Vagon Oteli) 25 misafir ağırlayacak yatak kapasitesine sahip. Her kompartımanda çift kişilik yatak, oturma alanı ve banyo bulunuyor.

Almanya'nın en ilginç 10 oteli "Bavulda" uyumak için 15 euro Chemnitz kentinin Lunzenau kasabasındaki Kofftel, muhtemelen dünyanın en küçük otellerinden biri. Otel, bavul şeklindeki uyku kabinlerinden oluşuyor. Kabinlerin genişliği 1,5; uzunluğu ise 3 metre. Yükseklikleri ise 2 metrenin altında. Kabinlerde kendi uyku tulumunuzla kaldığınızda bir gece için yaklaşık 15 euro ödüyorsunuz.

Almanya'nın en ilginç 10 oteli Hobbit ortamında yaşam "Hobbit deliğinde" bir gece geçirmek için Orta Dünya'ya ya da Yeni Zelanda'daki film setlerine gitmenize gerek yok. Thüringen Ormanı'nda yer alan "Feriendorf Auenland" isimli bu tatil köyü, İngiliz yazar Tolkien'in eserlerinde tasvir ettiği atmosferden esinlenmiş. Tolkien hayranlarının büyük ilgi gösterdiği tatil köyündeki "hobbit deliklerinde" yatak odası ve banyo bulunuyor.

Almanya'nın en ilginç 10 oteli Kurtlarla uyku Şafak vakti... Kurtlar uluyor... Ve etrafta sizden başka insan yok. Macera peşindeyseniz, geceyi Bremen yakınlarındaki Tree Inn Oteli'nde geçirebilirsiniz. Ağaç ev şeklindeki otel, Dörverden'deki Kurt Merkezi'nin ortasında. Beş metre yüksekliğindeki ağaç evlerin camla kaplı cephesi, aşağıdaki kurtları net bir şekilde izlemenize imkân tanıyor.

Almanya'nın en ilginç 10 oteli Fıçıda uyku deneyimi Geçmişte şarap dinlendirilen fıçılarda uyumaya ne dersiniz? Şaraplarıyla ünlü Rüdesheim'daki Lindenwirt Oteli, misafirlerini devasa boyuttaki fıçılarda ağırlıyor. Otelde bu fıçılardan altı tane var. Her biri 6 bin litre sıvı alabilecek kapasitede olan fıçılarda iki yatak, küçük bir oturma odası ve banyo bulunuyor.

Almanya'nın en ilginç 10 oteli Şövalyelere yakışır bir gece için Konstanz Gölü yakınlarındaki Arthus Oteli sizi geçmişe doğru bir sehayata çıkmaya davet ediyor. Odalarda Orta Çağ'daki hanlara özgü mobilyalar bulunuyor. Otelin restoranı ise Kral Arthur dönemindeki ziyafet sofralarını andırıyor.

Almanya'nın en ilginç 10 oteli Eskimoların nasıl yaşadığını merak edenlere Iglu-Lodge Oteli'ndeki içeceklerinizin buz gibi olacağı garanti. Oberstdorf yakınlarındaki buz otel, Aralık ve Nisan ayları arasında açık. İki ve dört kişilik eskimo evlerinden oluşan otel, 40 misafir ağırlama kapasitesine sahip. Yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki otel, misafirlerine, Alp dağlarına panoramik bir bakış imkânı da sağlıyor.



ITB'de yenilikler

ITB yönetiminden yapılan açıklamaya göre, 53'üncü kez kapılarını açan fuarda bu yıl seyahat ve teknolojik yenilikleri bir araya getiren ürünlerin tanıtımı yapılacak. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, gidilecek şehirlere veya kalınacak otellere seyahat öncesinde göz atma imkanı tanıyor. Bu yıl seyahat teknolojileri ve elektronik turizm gibi alanlara ise daha geniş yer aldığı belirtiliyor.

ITB çerçevesinde düzenlenen kongrede ise turizmin yoğun olduğu bölgelerde turistlerle yerli halk arasında yaşanan sorunlar, müşterilerin değişen talepleri, iklimlerin korunması gibi konulara turizm sektörünün vereceği tepki tartışılacak. Kongreye yaklaşık 400 konuşmacının katılması bekleniyor.

ITB'de bu yıl Arap ülkelerinin açtığı stantlar da dikkati çekiyor. Suudi Arabistan Genel Yatırım İdaresi, bu yıl ilk kez ITB'ye katılıyor. Birleşik Arap Emirliklerinin en büyük kenti olan Dubai'nin yanı sıra gelecek yıl partner ülke olacak Umman bu yıl daha geniş stantlarla temsil ediliyor.

ITB'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl turizm sektörünün yükselen trendleri arasında yer alan sağlık turizmi ve iş seyahatleri alanında da daha geniş yer ayrıldı.

İlk üç günü sektör temsilcilerine açık olacak fuar hafta sonu sonu ziyaretçilere kapılarını açacak.

DW,dpa/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe