Berlin'de koronavirüs önlemleri protesto edildi

Almanya'da koronavirüse karşı hükümetin uygulamaya koyduğu kısıtlamalarla ilgili olarak "Enfeksiyona Karşı Koruma Yasası"nda değişiklik planları, önlemlerin anti-demokratik olduğunu savununanlar tarafından protesto ediliyor.

Federal Meclis ve hükümet binalarının yer aldığı bölgede protesto yapılması yasaklandı, ancak Federal Meclis'in alındığı kordonun kenarında protestocuların toplandığı bildiriliyor.

Protestocuların bölgeye girmesini engellemek ve sosyal mesafe maske kuralına uymasını sağlamak için bölgeye 2 bin 200 polisin gönderildiği aktarıldı.

Berlin polisi yerel saatle 11.00'den itibaren göstericilere karşı maske takmamak veya sahte tıbbi belge sunmak dahil 30’a yakın uyarı cezası verildiğini duyurdu.

Berlin polisi sosyal medya hesaplarından yaptığı diğer paylaşımlarda ise uyarıların göstericiler tarafından dikkate alınmadığı ve gösterinin dağıtılabileceğini yazdı. Polis önlem olarak bölgeye TOMA gönderildiğini duyurdu.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) Almanya'da son 24 saatte 17 bin 561 yeni vaka tespit edilidğini duyurdu.

Yasal değişiklik ne getiriyor?

Yasal değişiklik virüsün zararlı etkilerini önlemek amacıyla işyerlerinin kapatılması, sosyal mesafenin kısıtlanması ve maske kuralı gibi önlemlere bir dayanak oluşturacak. Federal Meclis'in yasa tasarısını görüşerek oylaması bekleniyor.

Muhalefet partileri değişiklik planlarına tepkili. Partiler değişkliğin hükümete çok fazla güç vereceği ve vatandaşların temel haklarına da zarar vereceği endişelerini dile getiriyor.

Berlin'de yüzlerce kişi toplandı

İktidar ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich ise planlanan değişiklikleri savundu. Mützenich bu değişikliklerin temel hakların keyfekeder bir şekilde kısıtlanmasını hedeflemediğini söyleyerek, "Tam tersine gelecekte her önlem, alışılmış yaşam koşullarına dair her kısıtlama net ve açık biçimde gerekçelendirilmelidir" dedi.

İçişleri bakanlığının meclis yakınındaki protestoları yasaklamasına rağmen koronavirüs kısıtlamaları karşıtlarının bugün birçok farklı yerde protesto gösterisi düzenlemesi bekleniyor.

Ağustos ayında Alman hükümetinin koronavirüse karşı yürüttüğü politikaların protesto edildiği gösteriler sırasında bir grup gösterici Berlin'deki Alman Federal Meclis binası Reichstag'ın önündeki barikatları aşarak merdivenlere akın etmişti. Göstericiler ve polis arasında arbede yaşanmış, polis göstericileri biber gazı kullanarak geri püskürtmüştü.

Olaylar öncesinde Reichstag'ın önünde düzenlenen protestolarda göstericilerden bazıları Alman İmparatorluğu ve Nazi Almanyası sırasında kullanılan siyah-beyaz kırmızı renkli Reich bayrağı açmış, olay büyük tepki uyandırmıştı.

Reuters, dpa/ SSB, HT

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