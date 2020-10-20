Berlin’de korona yardımlarında usulsüzlük şüphesiyle camide arama

Berlin'de polis ve savcılığın koronavirüs salgını yardımlarında usulsüzlük yapıldığı şüphesiyle Kreuzberg semtindeki bir cami ve bazı şirketlerde yaptığı aramalarda 7 bin euro nakit, sabit diskler, bilgisayar ve dosyalara el konulduğu bildirildi.

Savcılık Twitter'dan yaptığı açıklamada altı farklı noktada mekanda arama yapıldığını ve şüphelilerin usülsüz olarak 70 bin euro acil yardım aldığının kaydedildiğini bildirdi. Açıklamada ayrıca, yardımların bir vakada Kreuzberg'deki bir caminin hesabına aktarıldığının belirlendiği ve soruşturmanın devam edeceği duyuruldu.

Koronavirüs salgını sırasında devletin verdiği destekten usulsüz olarak faydalanan üç kişinin de arandığı bildiriliyor. Berlin Emniyet Teşkilatı, söz konusu aramalara 150 polis memurunun katıldığını bildirdi.

Koronavirüs salgını sırasında yapılan yardımlar konusunda tespit edilen usulsüzlükler Berlin ile sınırlı değil. Berlin'de yetkililer, ödemeleri çok hızlı ve yeterince denetime tabi tutmadan yaptıkları gerekçesiyle eleştiriliyor.

Geçtiğimiz aylarda Berlin'de bir temizlik çalışanı Alman hükümetinin yardım programından altı ayrı usülsüz başvuru ile 77 bin 500 euro yardım aldığı için yargılanmıştı.

dpa / SSB, ET

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