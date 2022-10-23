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Fotoğraf: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance
Politikaİran

Berlin'de İran'a destek gösterisi

6 saat önce

Almanya'nın başkenti Berlin'de İran'daki rejim karşıtı protestolara destek amacıyla bir dayanışma gösterisi düzenlendi. Polisin verdiği bilgilere göre, gösteriye yaklaşık 80 bin kişi katıldı.

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İran'da 22 yaşındaki Jina Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesine tepki olarak başlayan verejim karşıtı gösterilere dönüşen eylemlere  bir destek de Almanya'nın başkenti Berlin'den geldi.

Berlin'deki Zafer Anıtı çevresinde düzenlenen gösteriye katılanların sayısının tahmin edilenden daha fazla olduğu bildirildi. Organizatörler, gösteriye 50 bin dolayında kişinin katılacağını tahmin ediyordu. Polisin verdiği bilgilere göre, İran'daki göstericilerle dayanışma amacıyla düzenlenen protestoya 80 bin dolayında kişi katıldı. Göstericilerin siyasi taleplerin yer aldığı dövizlerin yanı sıra İran bayrakları taşıdığı görüldü.

Berlin'deki gösteriye on binlerce kişi katıldı
Berlin'deki gösteriye on binlerce kişi katıldıFotoğraf: Christoph Strack/DW

Gösteriye katılan Yeşiller Partili Federal Aile Bakanı Lisa Paus, Twitter'den yaptığı paylaşımda "Bugün Berlin'de binlerce kişi İran'daki cesur kadınlar ve protestocularla dayanışma amacıyla bir gösteri düzenliyor; sizin yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Jina Mahsa Amini 13 Eylül'de İran'ın başkenti Tahran'da başörtüsünü kurallara uygun şekilde takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınmıştı. Gözaltında fenalaşan 22 yaşındaki Amini üç gün sonra hastanede hayatını kaybetmişti. İranlı aktivistler Amini'nin polisten aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiğini öne sürerken, resmi makamlar iddiaları yalanlayarak Amini'nin daha önceden süregelen kalp rahatsızlığı neticesinde hayatını kaybettiğini savunuyor. Ancak Amini'nin ailesi yetkililerin iddialarını reddediyor.

İnsan hakları aktivistlerinin verdiği bilgilere göre, Amini'nin hayatını kaybetmesinin ardından İran'da başlayan gösterilerde şu ana kadar 240 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de gözaltına alındı.

Epd,AFP/BÖ,CÖ

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