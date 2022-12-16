Berlin'de devasa akvaryum patladı

Berlin'de bir otelde bulunan devasa akvaryumun patlaması sonucu bir milyon litre su çevreye dağıldı. İki kişinin yaralandığı olayda büyük çaplı maddi hasar oluştu. .

Berlin'de bir otelde bulunan devasa boyutlardaki akvaryumun camı patladı. Akvaryumdan dökülen bir milyon litre civarında su taşkına neden oldu. İki kişi cam kırıkları nedeniyle yaralandı.

Olay Cuma sabahı Berlin'in merkezinde Alexanderplatz yakınlarındaki bir otelin fuayesinde meydana geldi. Fuayede bulunan 16 metreye 11,5 metre boyutlarındaki akvaryumun camı saat 05.40 civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda kırıldı. Akvaryumdan boşalan bir milyon litre civarında su otelin zemin katında ve binanın bulunduğu caddede kısa süreliğine taşkına neden oldu. Otelin bulunduğu binanın zemin katı tamamen sular altında kaldı.

Otelin zemin katı sular altında kaldı Fotoğraf: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

İtfaiye ve polisten yapılan ilk açıklamalara göre 2 kişi kırılan camlar nedeniyle yaralandı. Binada oluşan maddi zararın boyutu ise henüz hesaplanmadı. Polis akvaryumun bir sabotaj sonucu kırılma ihtimali üzerinde durulmadığını belirtti.

Dev akvaryumun kırılması sonucu 350 kişi tahliye edildi Fotoğraf: Fabrizio Bensch/REUTERS

Bir itfaiye sözcüsü, otelde bulunan 350 kişinin tahliye edildiğini belirtti. Binada başka kişilerin bulunup bulunmadığının ise araştırıldığı belirtildi. Aramaların termal kameralarla yapıldığı kaydedildi. Ancak itfaiye sözcüsüne göre kayıp kimse bulunmuyor.

Patlayan akvaryum Aquadome olarak adlandırılıyor. Otelin işletmecilerine göre, 14 metrelik su sütunuyla dünyanın en büyük serbest duran, silindirik şekilli akvaryumu olma özelliğini taşıyordu. Akvaryumda gerçek bir mercan resifinde yaklaşık bin 500 tropikal balık yaşıyordu. İtfaiye sözcüsü balıkların çoğunun telef olduğunu söyledi.

Otelin önündeki cadde de enkaz ve cam kırıkları birikti. Polis caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.

dpa/AFP,TY,HT