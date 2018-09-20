 Berlin polisine Türkiye için casusluk soruşturması | ALMANYA | DW | 26.09.2018

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ALMANYA

Berlin polisine Türkiye için casusluk soruşturması

Alman Der Tagesspiegel gazetesinin haberine göre Berlin Emniyet Teşkilatı’nda çalışan ve Türk istihbaratı için casusluk yaptığından şüphelenilen bir polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.

Berliner Polizei (picture-alliance/dpa/T. Brakemeier)

Der Tagesspiegel'in haberine göre Berlin Emniyet Teşkilatı'nda çalışan ve Türk istihbaratı için casusluk yaptığı şüphesiyle bir polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturulan şahsın Berlin'de yaşayan muhalif Türkiye vatandaşlarının ikamet bilgilerini Türk istihbaratına ilettiği ileri sürülüyor.

Der Tagesspiegel'in haberinde Türk istihbaratının Alman kamu görevlileri arasından bilgi kaynakları edinmeye çalıştığı belirtildi. Emniyet ve savcılık konuyla ilgili olarak gazetenin sorularını yanıtsız bıraktı. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Andreas Geisel iddialardan haberdar olduğunu belirterek mevcut soruşturma nedeniyle detay veremeyeceğini söyledi.

Söz konusu polis memurunun yüksek rütbeli olduğu ve Türkiye Büyükelçiliği'ndeki bir kişiye bilgi aktardığı ileri sürülüyor. Alman güvenlik makamları enformasyon verilen kişinin Türk istihbarat görevlisi olduğunu tahmin ediyor.

AFP / EC, SÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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