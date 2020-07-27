 Berlin Havalimanı nihayet açılıyor | ALMANYA | DW | 29.09.2020

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ALMANYA

Berlin Havalimanı nihayet açılıyor

Almanya’nın başkenti Berlin’de temeli 14 yıl önce atılan ve açılışı yılan hikayesine dönen yeni havalimanı 31 Ekim tarihinde açılıyor.

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Almanya'nın başkenti Berlin'de yapımı yılan hikayesine dönen yeni havalimanı 31 Ekim tarihinde açılıyor. Berlin Brandenburg Havalimanı (FBB) Yönetim Kurulu Başkanı Engelbert Lütke Daldrup açılışta büyük bir kutlama düzenlenmeyeceğini söyledi. Lütke Daldrup "Büyük bir parti yok. Sadece açacağız" dedi.

"Kendimizden utandık"

2006 yılında temeli atılan ve 2011 yılında tamamlanması hedeflenen havalimanının açılışı, inşasında yaşanan sorunlar nedeniyle sürekli olarak ertelenmişti. Havalimanının inşaatının Berlin ve Almanya genelinde alay konusu olduğunu söyleyen Lütke Daldrup "Alman mühendisler olarak kendimizden utandık" diye konuştu. Alman yönetici, başta 2 milyar 700 milyon euro olarak hesaplanan inşa masraflarının yaklaşık 6 milyar euroya çıkmasının da kabul edilebilir olmadığını söyledi.

BdT Deutschland Flughafen BER

BER kısaltmasını alacak olan havalimanına 31 Ekim tarihinde öğleden sonra ilk iniş yapan uçaklar Britanyalı ucuz havayolu şirketi Easyjet ve Lufthansa Grubu uçakları olacak.

Lütke Daldrup, koronavirüs krizi nedeniyle FBB'nin Berlin ve Brandenburg eyalet yönetimleri ile federal hükümetten 260 milyon euroluk ek kaynağa ihtiyaç duyduğunu söyledi. Kamusal harcamaların gelecek yıllarda daha ne kadar artacağının ise pandeminin ilerleyişi ve hava trafiğinin durumuna bağlı olduğunu söyleyen Alman yönetici "2024 yılına kadar desteğe ihtiyacımız var" dedi.

Reuters / EC, HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Berlin'in havalimanı fiyaskosu  

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