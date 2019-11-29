Berlin havalimanı için yeni tarih: 31 Ekim 2020

Almanya'nın başkenti Berlin'in yıllardır faaliyete girmesi beklenen üçüncü havalimanının 31 Ekim 2020'de açılacağı duyuruldu. Operatör şirket, daha önce yaptığı açıklamada, havalimanının Ekim 2020'de açılmasının hedeflendiğini belirtmiş ancak net bir tarih vermekten kaçınmıştı.

Havalimanının yer aldığı Brandenburg eyaletinin başbakanı Dietmar Woidke de "bu kez başarılı olunacağı" konusunda iyimser açıklamalarda bulunarak BER yönetimine güveninin tam olduğunu ifade etti. Woidke ayrıca açıklanan bu tarihin, havalimanını kullanacak olan tüm taraflar için planlama açısından önemli olduğunu belirtti.

Defalarca ertelenen açılış tarihi

İnşasına 2006 yılında başlanan Berlin-Brandenburg Uluslararası Havalimanı'nın (BER) açılışı, birçok kez gerçekleşen ertelemeler nedeniyle toplamda dokuz yıl gecikti. Havalimanı için planlanan ilk açılış tarihi 2011 yılının Ekim ayı idi.

Yapım aşamasındaki planlama yanlışları, bir dizi teknik hatalar ve yolsuzluk iddialarının damga vurduğu bu süreçte, havalimanının açılışına en fazla 2012 yılında yaklaşılmıştı. Söz konusu tarihte, havalimanının açılışı, hava trafiğinin başlamasına dört hafta kala bir kez daha ertelenmişti. BER Havalimanı'nın açılış tarihi, son olarak 2017'de bir kez daha ertelenerek 2018'den 2020'ye alınmıştı.

Berlin'in hâlihazırda kullanılan Tegel ve Schönefeld havalimanlarının, yeni havalimanının faaliyete geçmesinin ardından farklı amaçlarla kullanılması planlanıyor.

dpa,AP / CÖ,ET

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