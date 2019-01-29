 Berlin Film Festivali başlıyor | YAŞAM | DW | 07.02.2019

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YAŞAM

Berlin Film Festivali başlıyor

Berlin Film Festivali’nde, Fatih Akın’ın “Der goldene Handschuh” ve Emin Alper imzalı “Kız Kardeşler” filmleri Altın Ayı için yarışacak. Burak Çevik’in “Aidiyet” adlı filmi ise Forum’da gösterilecek.

Internationale Filmfestspiele Berlin 2019 | Berlinale Palast Eingang (Berlinale 2014/Richard Hübner)

Berlin Film Festivali'nin açılışı "Berlinale Sarayı"nda yapılacak

69'uncu Uluslararası Berlin Film Festivali bu akşam Marlene Dietrich Meydanı'ndaki Berlinale Sarayı'nda (Berlinale Palast) düzenlenecek gala ile başlayacak.

Açılış törenine aralarında Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, uluslararası jüri başkanı Fransız aktris Juliette Binoche, yönetmen Fatih Akın, gazeteci Can Dündar ve aktris Sibel Kekilli gibi isimlerin bulunduğu çok sayıda siyasetçi, yönetmen ve oyuncunun katılması bekleniyor.

Açılış filmi "The Kindness of Stranger”

Berlinale olarak bilinen festivalin açılışı Danimarkalı yönetmen Lone Scherfing'in imzasını taşıyan "The Kindness of Stranger” ile yapılacak. Film, New York’ta soğuk bir kış günü yolları kesişen, daha önce birbirini tanımayan insanlar arasındaki iletişimi, şefkati ve sevgiyi konu ediyor. Daha önceki yıllarda da Berlinale'ye konuk olan Lone Scherfing imzalı "The Kindness of Stranger” Altın Ayı için yarışan filmler arasında yer alıyor.

Filmfestival Berlinale 2019 Wettbewerb | Film The Kindness of Strangers (Per Arnesen )

"The Kindness of Strangers"da Zoe Kazan ve Jay Baruchel rol alıyor

Fatih Akın yine Berlinale'de

Berlinale'nin en önemli programını oluşturan yarışma bölümünde bu yıl 23 film gösterilecek. Bu filmlerden 17’si Altın ve Gümüş Ayı için yarışıyor. 6 film ise yarışma dışı programda yer alıyor.

Türkiye kökenli Alman yönetmen Fatih Akın son filmi "Der Goldene Handschuh” ile Altın Ayı için yarışıyor. Fatih Akın’ın senaryosunu da yazdığı ve Alman yazar Heinz Stuck’ın aynı adı taşıyan romanından uyarladığı "Der Goldene Handschuh”, 70’li yıllarda Hamburg’da seri cinayetler işleyen Fritz Honka’nın portresini çiziyor. Filmin dünya prömiyeri 9 Şubat Cumartesi akşamı yapılacak.

Filmfestival Berlinale 2019 Wettbewerb | Film Der Goldene Handschuh | The Golden Glove (Gordon Timpen/2018 bombero int. Warner Bros. Ent.)

"Der Goldene Handschuh"da başrolü Jonas Dassler üstleniyor

Fatih Akın, 2004 yılında "Duvara Karşı” ile Berlinale'de Altın Ayı'nın sahibi olmuş ve adını uluslararası çapta duyurmuştu. Akın son olarak 2009 yılında "Almanya 09” adlı bir dizi kısa metraj filmden oluşan bir yapım ile Berlinale'nin konuğu olmuştu.

Emin Alper Altın Ayı için yarışıyor

Berlinale'de bu yıl Türkiye'den bir film de Altın Ayı için yarışıyor. Yönetmen ve senarist Emin Alper'in imzasını taşıyan "Kız Kardeşler,” kasabaya besleme olarak verilen ve yıllar sonra köylerine geri dönen kız kardeşlerin hikâyesini anlatıyor. Filmin dünya prömiyeri 11 Şubat Pazartesi akşamı yapılacak.

Filmfestival Berlinale 2019 Wettbewerb | Film Kız Kardeşler | A Tale of Three Sisters (Emre Erkmen)

"Kız Kardeşler" filminde Cemre Ebüzziya da rol alıyor

Emin Alper, ilk uzun metrajlı filmi “Tepenin Ardı” ile Berlinale’ye katılmış ve Caligari ödülüne layık görülmüştü. Alper’in ikinci filmi “Abluka” da, Uluslararası Venedik Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü almıştı.

Altın Ayı için yarışan filmler arasında dikkat çeken diğer yapımlar arasında ise François Ozon’un “Grâce à Dieu”, Isabel Coixet'in "Elisa Y Marcela”, Agnieszka Holland’ın “Mr. Jones”, Wang Xiaoshuai'in "Di jiu tian chang” bulunuyor.

Burak Çevik yine Forum'un konuğu

Berlinale'de bu yıl Türkiye'den yer alan ikinci film ise Burak Çevik imzalı "Aidiyet.” Burak Çevik'in ikinci uzun metrajlı filmi “Aidiyet,” bu yıl farklı sinema dillerinin kullanıldığı filmlerin gösterildiği Forum’a konuk olacak. “Aidiyet” İstanbul’da işlenen gerçek bir cinayeti ve aşkı konu ediyor. Burak Çevik geçen yıl da "Tuzdan Kaide” ile Forum'a davet edilmişti. Filmin dünya prömiyeri 9 Şubat Cumartesi akşamı yapılacak.

Filmfestival Berlinale 2019 Aidiyet | Belonging von Burak Cevik (Kuyu Film)

Burak Çevik'in "Aidiyet"i Forum bölümünde gösterilecek

Festivalde Forum bölümünde toplam 55 film gösterilecek. Dünya sinemasından örneklerin sunulduğu, festivalin önemli bölümlerinden Panorama’da ise 46 film seyirci ile buluşacak.

Türkiye kökenli yönetmen GWFF ödülüne aday

Perspektif-Alman Sineması bölümünde gösterilecek olan 15 film arasında Türkiye kökenli Alman yönetmen Mehmet Akif Büyükatalay imzalı “Oray” da bulunuyor. "Oray” insanların ayrılık, aşk, din ve inanç ile olan ilişkilerini konu ediyor. Büyükatalay’ın ilk uzun filmi “Oray,” GWFF En İyi İlk Film Ödülü’ne aday gösterildi.

Avrupa Film Pazarı'nda Türk filmleri

Berlin Uluslararası Film Festivali'ne paralel olarak düzenlenen Avrupa Film Pazarı ise yönetmen, yapımcı, dağıtımcı gibi sinema sektörünü buluşturan bir platform niteliği taşıyor. Avrupa Film Pazarı çerçevesinde Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile Türk sineması standı açılacak. Avrupa Film Pazarı'ında Türkiye'den uzun metrajlı filmlerin yanı sıra dizi filmlerin tanıtılması hedefleniyor.

Juliette Binoche wird Jury-Präsidentin der Berlinale 2019 (picture-alliance/L. Cironneau)

Jüri Başkanı Juliette Binoche

Berlinale kapsamında düzenlenen Yetenek Kampüsü'ne katılan yapımcı Sinem Altındağ ise Proje Pazarı'nda yönetmenliğini Tunç Davut'un yaptığı "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi” adlı film projesi için destek arayacak.

Bunun yanı sıra Avrupa Film Pazarı kapsamında, yapımcılar ile edebi eserlerin hak sahiplerinin biraraya getirildiği "Books at Berlinale” bölümü bulunuyor. "Books at Berlinale” bölümünde bu yıl yazar Nermin Yıldırım'ın "Misafir” adlı romanı yapımcılara tanıtılacak.

Ödül töreni 16 Şubat'ta

Bu yıl "Özel alan politiktir” sloganı ile düzenlenen Berlinale'de Altın ve Gümüş Ayı ödülleri 16 Şubat Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek tören ile verilecek. Festival, 17 Şubat’taki halk günü ile sona erecek.

BDT 69. Pressekonferenz der Internationalen Filmfestspiele Berlinale (Getty Images/M. Nareyek)

Festival Direktörü Dieter Kosslick

Berlinale Direktörü Dieter Kosslick, bu festival ile 18 yıldır sürdürdüğü görevine de veda edecek. Gelecek yıldan itibaren Uluslararası Berlin Film Festivali'nin yönetimini Carlo Chatrian ile Mariette Rissenbeek üstlenecek.

Jülide Danışman / Berlin

© Deutsche Welle Türkçe

 

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