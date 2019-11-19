 Berlin, Alman Büyükelçiliği için çalışan tutuklu Türk avukat için devrede | ALMANYA | DW | 20.11.2019

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ALMANYA

Berlin, Alman Büyükelçiliği için çalışan tutuklu Türk avukat için devrede

Spiegel'in haberine göre, Almanya Ankara'daki büyükelçiliği için çalışan bir avukatın Türkiye'de casusluk şüphesiyle tutuklanması nedeniyle bazı hassas verilerin MİT'in eline geçmesinden endişeli.

Die türkische und die deutsche Flagge - symbolisch für das deutsch-türkische Verhältnis (picture-alliance/imageBROKER/FELLOW)

Spiegel, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği için çalışan Türk bir avukatın casusluk şüphesiyle Eylül ayında gözaltına alınmasından bu yana Alman hükümetinin avukatın serbest bırakılması için çaba gösterdiğini duyurdu. Haberde, avukatın görevinin Almanya’da iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşları hakkında bilgi toplamak olduğu belirtildi. Alman hükümetinin, avukatın tutuklanmasıyla birlikte hassas verilerin Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) eline geçmesinden kaygı duyduğu kaydedildi.

Haberde, tutuklanan avukatın, iltica başvurusunda bulunanlar hakkında Türkiye’de dava açılıp açılmadığı veya Türkiye’ye dönmesi hâlinde hapis cezası tehdidiyle karşı karşıya olup olmadığı gibi konularda polis, savcılık gibi kurumlardan bilgi topladığı ifade edildi. Bu bilgileri de Almanya Dışişleri Bakanlığı üzerinden iltica konusunda karar verecek olan Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’ne aktardığı belirtildi.

Spiegel haberinde, Alman hükümetinin, iltica başvurusunda bulunmuş olan yaklaşık 50 Türk hakkındaki bilgi ve dosyaların bu tutuklanmayla MİT’in eline geçmesinden endişe duyduğunu yazdı. İltica başvurusu yapanlar arasında bazı tanınmış Kürtler ile Gülen yapılanması mensuplarının bulunduğu ve Türk hükümetinin bu kişilere baskı ve tehdit uygulamasından kaygı duyulduğu belirtildi. Haberde, haklarındaki bilgilerin MİT’in eline geçmiş olabileceği konusunda bu kişilerin çoğunun Alman güvenlik birimleri tarafından uyarıldığı bilgisine de yer verildi.

Habere göre, Alman hükümet çevrelerinde olay “aşırı hassas” olarak nitelendirildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı da avukatın tutuklanmasını kınayarak “anlaşılamaz” olarak değerlendirdi. Spiegel’in konuyla ilgili sorusuna yanıt veren bakanlık, avukatın yasalara uygun bir şekilde çalışarak açık bir şekilde bilgi topladığını ifade etti.

DW,AFP/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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