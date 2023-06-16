Berkin Elvan 10 yıl önce vurulduğu yerde anıldı

Berkin Elvan, 14 yaşındayken Gezi Parkı protestoları sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle vurulmuş, 269 gün komada kalmıştı. 45 kilodan 16 kiloya düşen Elvan, 15 yaşındayken 11 Mart 2014'te yaşamını yitirmişti.

Elvan, vuruluşunun 10'uncu yıl dönümünde bugün, İstanbul Okmeydanı'nda yaralanarak yere düştüğü sokak olan Gaziler Sokağı'nda anıldı. Anmaya Berkin Elvan'ın ailesi ile arkadaşları da katıldı. "Berkin Elvan ölümsüzdür" ve "Berkin Elvan, 15'inde bir fidan" sloganları atılan anmada, anne Gülsüm Elvan ve baba Sami Elvan, sokağın başına karanfiller bıraktı.

Avukat Akçay Taşçı, 10 yıldır Berkin için adalet aramaya devam ettiklerini söyledi. Taşçı, "Berkin Elvan'ın katili tespit edildi mahkeme tarafından. Üstelik böyle bir dönemde ceza verildi. Dosyası istinafta onaylandı ve şu anda Yargıtay'dan karar bekliyoruz" dedi.

Adalet arayışı sürüyor

Bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından konuşan avukat Çiğdem Akbulut da 10 yıldır adliyelerde, hastanede ve hapishanelerde Berkin için adalet istemeye devam ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Berkin'in katili olan polis, Berkin'in katillerinden sadece bir tanesi olan polis 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı ama o polis hâlâ görevinin başında, hâlâ elinde silahla polislik görevine devam ediyor. Berkin'in avukatları tutuklu. Berkin'in tam da bu sokakta katilleri ortaya çıksın diye bir direniş gösteren avukatları artık hayatta değil. Berkin'in avukatı Oya, Aycan ve Can, tutuklu, hapishanedeler. Cezaları, Berkin'i vuran katil polisinkinden daha fazla olduğundan değil, hak ettikleri için değil; Berkin için, Berkin nezdinde tüm çocuklar için, halk için avukatlık yaptıkları için tutuklular."

"Berkin aramızdan ayrılmadı, bizden koparıldı" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Elvan ailesi adına ortak açıklamayı Berkin'in kardeşi Özge Elvan okudu. "Tam 10 yıldır oğlumuzu, yavrumuzu bizden ve yaşamdan koparanların hesap vermesi için adaletin peşinden koşuyoruz" diyen Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2013'ten beri yürüttüğümüz adalet mücadelemiz, adliyenin tozlu raflarında kaldı. 'Emri ben verdim' diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı karşısına çıkmadı. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu hesap vermedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 7 Şubat'ta Çapkın ve Mutlu'nun sorumluluklarıyla ilgili etkili bir soruşturma yürütülmediği görüşüne vardı ve Türkiye'yi mahkûm etti, fakat Türkiye'deki adli makamlar, bu karara rağmen hâlâ harekete geçmedi. Berkin'imizin katili Fatih Dalgalı'ya sadece ama sadece 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti Dalgalı'nın 'kasten öldürme suçunu işlediğinin sabit olduğuna' hükmetti. İstinaf mahkemesi bu kararı onadı, Yargıtay hâlâ bir sonuca varmadı. Dalgalı, bir gün bile hapse girmedi."

Can Atalay'dan mesaj

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilmesine karşın cezaevinde tutulan Can Atalay'ın anma için gönderdiği mesajı avukat Deniz Özen okudu. Atalay, mesajında, "Bu karanlığı aşacağız. Memleketi eşitliğin, özgürlüğün, kardeşliğin ve adaletin yurdu olarak baştan başa yeniden kuracağız" dedi.

Anne Gülsüm Elvan, sokağa her gelişinde hâlen Berkin'i aradığını belirterek, "Katiller dışarıda. Avukatlarımız içeride. Can Atalay, seçilmiş bir milletvekili. Neden içeride, serbest değil? Canımız yanıyor, yüreğimiz kanıyor artık. Bu zulümler bitsin artık. Her değişimde Adalet Bakanı değişirken, bütün yargılar değişirken namus, şeref için yemin içiyorsun. Artık sizi göreve davet ediyoruz. Yeter artık. Bu kadar zulüm, acımasızlık yeter artık. Biz adalet istiyoruz, adalet istiyoruz, adalet istiyoruz. Yeter. Tam 10 yıl oldu, yeter" diye konuştu.

Grup Yorum üyelerinin "Uyan Berkin'im" ağıtını söylemesinin ardından anma sona erdi.

ANKA/TY,SÖ

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