  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
Türkiye ekonomisi
PolitikaTürkiye

Berkin Elvan 10 yıl önce vurulduğu yerde anıldı

2 saat önce

Gezi Parkı direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle 16 Haziran 2013'te vurulup 269 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan, Okmeydanı'nda vurulduğu sokakta anıldı.

https://p.dw.com/p/4ShbG
Berkin Elvan
Berkin ElvanFotoğraf: Reuters

Berkin Elvan, 14 yaşındayken Gezi Parkı protestoları sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle vurulmuş, 269 gün komada kalmıştı. 45 kilodan 16 kiloya düşen Elvan, 15 yaşındayken 11 Mart 2014'te yaşamını yitirmişti.

Elvan, vuruluşunun 10'uncu yıl dönümünde bugün, İstanbul Okmeydanı'nda yaralanarak yere düştüğü sokak olan Gaziler Sokağı'nda anıldı. Anmaya Berkin Elvan'ın ailesi ile arkadaşları da katıldı. "Berkin Elvan ölümsüzdür" ve "Berkin Elvan, 15'inde bir fidan" sloganları atılan anmada, anne Gülsüm Elvan ve baba Sami Elvan, sokağın başına karanfiller bıraktı.

Avukat Akçay Taşçı, 10 yıldır Berkin için adalet aramaya devam ettiklerini söyledi. Taşçı, "Berkin Elvan'ın katili tespit edildi mahkeme tarafından. Üstelik böyle bir dönemde ceza verildi. Dosyası istinafta onaylandı ve şu anda Yargıtay'dan karar bekliyoruz" dedi.

Adalet arayışı sürüyor

Bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından konuşan avukat Çiğdem Akbulut da 10 yıldır adliyelerde, hastanede ve hapishanelerde Berkin için adalet istemeye devam ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Berkin'in katili olan polis, Berkin'in katillerinden sadece bir tanesi olan polis 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı ama o polis hâlâ görevinin başında, hâlâ elinde silahla polislik görevine devam ediyor. Berkin'in avukatları tutuklu. Berkin'in tam da bu sokakta katilleri ortaya çıksın diye bir direniş gösteren avukatları artık hayatta değil. Berkin'in avukatı Oya, Aycan ve Can, tutuklu, hapishanedeler. Cezaları, Berkin'i vuran katil polisinkinden daha fazla olduğundan değil, hak ettikleri için değil; Berkin için, Berkin nezdinde tüm çocuklar için, halk için avukatlık yaptıkları için tutuklular."

"Berkin aramızdan ayrılmadı, bizden koparıldı"

Elvan ailesi adına ortak açıklamayı Berkin'in kardeşi Özge Elvan okudu. "Tam 10 yıldır oğlumuzu, yavrumuzu bizden ve yaşamdan koparanların hesap vermesi için adaletin peşinden koşuyoruz" diyen Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2013'ten beri yürüttüğümüz adalet mücadelemiz, adliyenin tozlu raflarında kaldı. 'Emri ben verdim' diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı karşısına çıkmadı. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu hesap vermedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 7 Şubat'ta Çapkın ve Mutlu'nun sorumluluklarıyla ilgili etkili bir soruşturma yürütülmediği görüşüne vardı ve Türkiye'yi mahkûm etti, fakat Türkiye'deki adli makamlar, bu karara rağmen hâlâ harekete geçmedi. Berkin'imizin katili Fatih Dalgalı'ya sadece ama sadece 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti Dalgalı'nın 'kasten öldürme suçunu işlediğinin sabit olduğuna' hükmetti. İstinaf mahkemesi bu kararı onadı, Yargıtay hâlâ bir sonuca varmadı. Dalgalı, bir gün bile hapse girmedi."

Can Atalay'dan mesaj

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilmesine karşın cezaevinde tutulan Can Atalay'ın anma için gönderdiği mesajı avukat Deniz Özen okudu. Atalay, mesajında, "Bu karanlığı aşacağız. Memleketi eşitliğin, özgürlüğün, kardeşliğin ve adaletin yurdu olarak baştan başa yeniden kuracağız" dedi.

Anne Gülsüm Elvan, sokağa her gelişinde hâlen Berkin'i aradığını belirterek, "Katiller dışarıda. Avukatlarımız içeride. Can Atalay, seçilmiş bir milletvekili. Neden içeride, serbest değil? Canımız yanıyor, yüreğimiz kanıyor artık. Bu zulümler bitsin artık. Her değişimde Adalet Bakanı değişirken, bütün yargılar değişirken namus, şeref için yemin içiyorsun. Artık sizi göreve davet ediyoruz. Yeter artık. Bu kadar zulüm, acımasızlık yeter artık. Biz adalet istiyoruz, adalet istiyoruz, adalet istiyoruz. Yeter. Tam 10 yıl oldu, yeter" diye konuştu.

Grup Yorum üyelerinin "Uyan Berkin'im" ağıtını söylemesinin ardından anma sona erdi.

ANKA/TY,SÖ

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Berkin Elvan

Sami Elvan: Küçük bedeniyle Türkiye’ye büyük umutlar verdi

Sami Elvan: Küçük bedeniyle Türkiye’ye büyük umutlar verdi

Gezi eylemlerinin en genç kurbanı Berkin Elvan tam 3 yıl önce bugün başından vurulmuştu. Berkin’in babası Sami Elvan, hislerini ve 3 yıl sonra davada gelinen noktayı DW Türkçe’ye anlattı.
16 Haziran 2016
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Artvin'de 22 Temmuz 2021'de meydana gelen taşkın kentte yaşamı olumsuz etkilemişti.

Sel, taşkın ve yangınlar neden artıyor?

İklim4 saat önce
Toplam sayfa sayısı 2, sayfa 1
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel

Yusuf Ziya Gümüşel'in savunması: Hedef ben değil cemaatler

Yusuf Ziya Gümüşel'in savunması: Hedef ben değil cemaatler

Hukuk ve Adalet8 saat önce
25 Kasım 2022'de "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" sebebiyle Ankara'da düzenlenen eylem

Dünyanın dört bir yanından ev içi şiddet telefonu

Dünyanın dört bir yanından ev içi şiddet telefonu

Hukuk ve Adalet12 saat önce
Pegasus Spyware

AB'de casus yazılım çatlağı

AB'de casus yazılım çatlağı

Politika15 Haziran 2023
Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin

Büyükelçi Ramin: Türkiye'de üç kategoride Afgan var

Büyükelçi Ramin: Türkiye'de üç kategoride Afgan var

Göç15 Haziran 2023
13 yaşındayken nişan,14 yaşındayken düğün yapıldığını anlatan H.K.G, buna ilişkin nişan fotoğraflarını dosyaya delil olarak sunmuştu.

H.K.G. davasında "gizli" ifadeler ortaya çıktı

H.K.G. davasında "gizli" ifadeler ortaya çıktı

Hukuk ve Adalet15 Haziran 2023
Türkiye'de enflasyon kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Vergi dalgası mı geliyor?

Vergi dalgası mı geliyor?

Ekonomi14 Haziran 2023
Ana sayfaya dön