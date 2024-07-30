Belediyelere haciz işlemleri Mersin'le başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta partisinin grup toplantısında yaptığı "Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin belediyeleriniz SGK'ya olan birikmiş borçlarını ödesinler" açıklamasıyla başlayan tartışmaların ardından belediyelere haciz işlemleri uygulanmaya başlandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediyenin banka hesaplarına haciz konulduğunu belirtti.

Seçer, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Binlerce özel şirketten alacağı olan SGK, primlerini sadece belediyelerden tahsil ederek rahatlayacak mı? SGK ihya mı olacak? Muhalif partilerin belediyelerini sıkıntıya sokmak için yapılan bir uygulama olduğunu değerlendiriyorum" diye konuştu.

CHP'li başkan, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamayı yaparken, belediyelerin ihtiyacı var mıdır yok mudur, hizmetleri aksar mı aksamaz mı, bunları düşünmeden yaptığına inanmıyorum. Eski bir belediye başkanı olarak mutlaka bunları biliyordur. Böyle aniden hazırlıksız bir şekilde birikmiş borçlarla ilgili her ay kendilerine gelen Maliye paylarından bu borcun kesilmesi, belediyeleri doğal olarak etkileyecektir. Bu da herkes tarafından bilinen bir durum" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

Ali Mahir Başarır Fotoğraf: Tuncay Yildirim/DW

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, belediyelere hacze başlamış, vergi ve sigorta primleriyle ilgili. Mersin Belediyesi'nden başlamış. Birazcık utanın. İki milletvekiliniz milyarlarca liralık ciro yapmış, vergi ödememiş, tek bir soruşturma yok. Bu belediyelerin borçlarının büyük çoğunluğu sizin dönemlere ait. Beş şirket artı sekiz tane o şirketlere bağlı alt şirketler bir lira vergi ödememiş. Toplamda 800 milyarı bulan bu ülkenin vergi alacağı var, belediyelere haciz yapıyorsunuz. Bu toplumun, bu ülkenin ahını almayın. Bırakın belediyeler çalışsın, onları da öderiz ama belediyeleri çalıştırmamak, mahalle mutfaklarını kapatmak, halk ekmekleri kapatmak için bunları yaptığınızı biliyoruz. Bir gün bu halk size bunun hesabını soracak."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan'ın önceki gün A Haber'e yaptığı açıklamada, uyarılara ve bildirimlere karşın prim borçlarını ödemeyen belediyelerle ilgili icra yöntemine başvuracaklarını bildirmişti.

ANKA / TY,ET

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?