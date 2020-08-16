Belarus'ta Lukaşenko'ya karşı genel grev

Belarus'ta 26 yıldır iktidarda olan Aleksandr Lukaşenko'nun, 9 Ağustos'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini yaklaşık yüzde 80 oy oranıyla ile yeniden kazandığını duyurması ve kendini seçimlerin galibi ilan etmesi üzerine başlayan protesto gösterileri sürüyor. Başkent Minsk'te dün düzenlenen protesto gösterilerine yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Lukaşenko'yu işaret ederek "Defol" ve "İstifa" sloganları atan göstericiler, seçimlerin yenilenmesini ve siyasi tutukluların da salıverilmesini talep etti.

Ülkede, protesto için kitlesel gösterilerin yanı sıra ülkede genel grev de başlatıldı. Muhalifler, ülkedeki kitlesel gösterilerin yanı sıra grevleri de yaygınlaştırmayı planlıyor. Muhalif aktivist Maria Moros, çok sayıda kamu kurum ve kuruluşundaki grevler ile Lukaşenko'yu istifaya zorlamayı amaçladıklarını duyurdu. Muhalif lider Svetlana Tihanovskaya'nın seçim kampanyasını yürüten Moros, Lukaşenko'ya "geri dönüşün mümkün olmadığını göstermek" istediklerini ifade etti. Moros, grevlerle oluşacak ekonomik zararın iktidarı zayıflatacağını da sözlerine ekledi.

“Beni öldürmediğiniz sürece başka seçim olmayacak” sözleriyle seçimlerin yenilenmesi taleplerini reddeden Lukaşenko ise anayasa değişikliği yapılarak, yeniden seçimlere gidilmesinin mümkün olabileceği mesajını verdi. Lukaşenko, referandum ile yapılabilecek anayasa değişikliğinin ardından gerekirse devlet başkanlığı ile diğer önemli görevlerin bırakılmasının mümkün olabileceğini kaydetti.

Başkent Minsk'teki gösteriye binlerce katıldı

AB yarın Belarus için toplanıyor

Seçimlere hile karıştırmakla itham edilen Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'ya muhaliflerin baskısının yanı sıra uluslararası baskı da artıyor. AB devlet ve hükümet başkanlarının Belarus konusunda nasıl ilerleneceğini belirleyeceği bir video konferans düzenleneceği açıklandı. Ancak, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ise Belarus'a dışarıdan müdahale edilmemesi yönünde uyardı. AB, geçen Cuma düzenlenen dışişleri bakanları toplantısında Belarus'a karşı yaptırıma yeşil ışık yakmıştı.

Yarın düzenlenecek AB zirvesi öncesinde konuşan İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzales Laya, Belarus'ta halka yönelik şiddetten ve seçimlerdeki usulsüzlükten sorumlu kişilere yaptırımlar uygulanabileceğini söyledi. Onda Cero radyo kanalına konuşan İspanyol Bakan, yaptırımların ülkeyi ve halkı hedef almadığını, sadece seçimlerde manipülasyon ve şiddete azmettirenlere yönelik olabileceğini belirtti.

AGİT arabuluculuk yapmayı teklif etti

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) de Belarus'taki gösteriler ve seçimler sonrası meydana gelen olaylarda arabulucuk yapmayı teklif etti. Örgütün sitesinden yapılan açıklamada, açık ve yapıcı bir diyalog için arabulucuk yapmaya hazır olduğu vurgulandı. AGİT dönem başkanlığını yürüten Arnavutluk'un Başbakanı Edi Rama'nın Belarus'u zyiaret edebileceği ve Devlet Başkanı Lukaşenko ve muhalefetin liderleri ile görüşebileceği belirtildi.

Merkel ile telefon görüşmesi iddiaları yalanlandı

Bu arada Alman hükümeti, Başbakan Angela Merkel'in Aleksandr Lukaşenko ile telefon görüşmesi yaptığı yönündeki haberleri yalanladı. Hükümet sözcülüğünden yapılan açıklamada, Belarus lideri ile bir telefon görüşmesi yapıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Alman hükümeti, Belarus'ta geçen hafta düzenlenen seçimlerin sonuçlarının gözden geçirilmesini talep ediyor.

Reuters, AFP/ ETO,JD

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