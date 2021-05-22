Belçika'da aşırı sağcı askeri bulmak için operasyon

Belçika'da hükümet üyeleri ile tanınmış bir viroloğu tehdit eden aşırı sağcı askeri yakalamaya yönelik operasyonun sürdüğü bildirildi. Belçikalı makamların, sınır komşuları Almanya ve Hollanda ile de iş birliği yaptıkları, ancak şimdiye kadar şüphelinin yakalanmadığı bildiriliyor.

Belçika'daki sorumlu savcılık, ağır silahlara sahip olduğundan da yola çıkılan şüphelinin hükümet üyeleri ile tanınmış bir viroloğu tehdit ettiğini duyurdu. 17 Mayıs'ta evinden ayrılan, 46 yaşındaki Jürgen Conings adlı şüpheliye karşı terörle mücadele kapsamında soruşturma başlatıldığı da bildirildi.

Şüphelinin en son Hollanda sınırında olan ve Almanya sınırına da yakın Hoge Kempen Ulusal Parkı'nda bulunduğu tahmin ediliyor. Polis çok tehlikeli olduğunu belirttiği şüpheliye karşı halkı uyardı ve silahlı olduğunu vurgulayarak dikkatli olunmasını tavsiye etti.

Operasyonda 400 polis ve asker görev yapıyor

Ağır silahlı olduğu da söylenen aşırı sağcı askere yönelik operasyona 400 polis ve askerin katıldığı açıklandı. Onlara Almanya Federal Polis Teşkilatı'nın terör ve ağır suçlarla mücadeleden sorumlu birimi GSG9 ile Hollanda güvenlik güçlerinin de destek verdiği bildiriliyor. Geniş operasyona ve sınır ötesi iş birliğine rağmen şüphelinin hala yakalanamadığı, Belçika, Hollanda ve Almanya sınırı üçgenindeki ulusal parkın yakınında dün bulunan aracında da roketatar ve mühimmat ele geçirildiği açıklandı. Aşırı sağcı şüphelinin ordudan silah ve mühimmat çaldığı tahmin ediliyor.

Kosova, Irak ve Afganistan'da görev yaptı

Belçika medyasına göre söz konusu şüpheli asker daha önce Kosova, Irak ve Afganistan’da görev yaptı. Söz konusu şüphelinin hükümet üyeleriyle Belçika’nın tanınmış virologlarından Marc Van Ranst'a yönelik tehdit yazısı bıraktığı da bildiriliyor. Belçika'nın en tanınmış virologlarından olan Marc Van Ranst, korona karşıtları ile mücadele etmesiyle tanınıyor ve sosyal medyada sık sık aşırı sağcılar ile ırkçılara karşı paylaşımlarda bulunmasıyla dikkat çekiyor. Belçika polisinin özel koruma tahsis ettiği virolog ve ailesi, aldığı tehditler üzerine bir süre önce güvenli bir yere nakledilmişti.

Belçika Adalet Bakanlığı, şüpheli aşırı sağcı askerin pazartesi günü hedef gösterdiği yerlerden birinin yakınında iki saat zaman geçirdiğinin tespit edildiğini duyurdu.

Söz konusu şüpheli asker Conings'in, Belçika Ordusu'nda tespit edilen ve takibe alınan 30 aşırı sağcıdan biri olduğu bildiriliyor. Şüphelinin üç aydır Belçika terörle mücadele kurumu Ocam'ın da listesinde yer aldığı, ordunun Conings’e karşı 2020 yılında ceza verdiği, hakkında suç duyurunda bulunduğu ancak çabalarının sonuçsuz kaldığı belirtiliyor. Dolayısıyla da eğitmen ve yurt dışı misyonlarından sorumlu asker olarak Conings'in ordunun silah ve mühimmat depolarına girişinin hukuki yoldan engellenemediği bildiriliyor.

Olay üzerine Belçika Başbakanı Alexander de Croo, polis, ordu ve gümrükteki aşırı sağcılara dair bir rapor hazırlanmasını talep etti. Rapora göre önümüzdeki aydan itibaren güvenlik birimlerindeki aşırı sağcı gruplarla mücadeleye ilişkin bir plan açıklaması bekleniyor.

AFP/ ETO, BÖ

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