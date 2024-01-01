Belçika AB Konseyi Dönem Başkanı oldu

Belçika, yeni yılda altı ay süreyle Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı’nı İspanya’dan devraldı. Haziran ayı başında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimleri Brüksel’in başkanlığı döneminde gerçekleşecek. Aynı gün Belçika’da da genel seçimler düzenlecek.

Seçimlerin yanı sıra AB’nin genişlemesi ve Ukrayna ile Moldova’yla gerçekleştirilecek üyelik müzakereleri başkanlık döneminde Brüksel’i bekleyen en önemli meseleler arasında yer alıyor. Üye devletler, Aralık ayında henüz tamamlanmamış yükümlülüklerin de yerine getirilmesi halinde bu iki ülkeyle müzakerelere başlama konusunda mutabık kalmıştı. Belçika Başbakanı Alexander De Croo da Brüksel’in dönem başkanlığında olası bir genişlemeye yönelik adımları atmaya hazır olduklarının altını çizmişti. Bu amaçla, gerekli AB içi düzenlemelere yönelik bir yol haritası hazırlanacağını belirten De Croo, bunun Birliğin işlevselliğinin devamı için gerekli olduğunu kaydetmişti.

Göç ve üye devletlerin üzerinde mutabık kaldığı ortak iltica sistemine ilişkin hedeflenen reformların hayata geçirilmesi; Ukrayna’da devam eden savaş ve enerji güvenliği konularının da önümüzdeki aylarda Brüksel için masada olacak diğer konular olması bekleniyor.

Konsey Başkanlığı’nın görevleri arasında konferansların düzenlenmesi ve bu konferanslara başkanlık edilmesinin yanı sıra üye devletler ve AB kurumları arasında yaşanan sorunlarda uzlaşı önerilerinde bulunmak da yer alıyor.

İtalya G7 başkanlığını devralıyor, BRICS genişliyor

Yeni yıl, Belçika’nın yanı sıra, İtalya için de önemli bir sorumluluk getiriyor. Roma, Pazartesi günü G7 grubunun başkanlığını Japonya’dan devraldı. Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada olmak üzere yedi ülkeden oluşan hükümetler arası birlik, düzenlediği yıllık zirvelerle küresel politikaya ilişkin ortak bir tutum belirliyor.

2023'teki BRICS zirvesi Fotoğraf: GIANLUIGI GUERCIA/AFP

Yeni yılın ilk gününde BRICS olarak bilinen grubun genişletilmesi kararı da yürürlüğe girdi. Başlangıçta Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika gibi yükselen ekonomilerden oluşan gruba; Etiyopya, İran, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri de tam üye olarak dahil oldu. Gruba davet edilen Arjantin ise üyeliği kabul etmedi.

Batılı devletlere karşı bir denge arayışında olan grup, uluslararası pozisyonlarını bu yolla güçlendirmeyi hedefliyor. ABD’yle rekabet halinde küresel gücünü artırmak isteyen Çin, bloğun en güçlü ekonomisi.

AFP,dpa/SÖ,TY

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