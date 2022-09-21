Beş soruda Emre Olur soruşturması

Organize suç örgütü olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in rüşvet iddialarının ardından "basın danışmanı" olarak bilinen Emre Olur hafta sonunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da müdahil olduğu bir operasyonla Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirildi.

Olur'un getirildiğini Emniyet Genel Müdürlüğü ve Bakan Soylu, Twitter'dan yaptıkları paylaşımlarla duyurdu. Olur halen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu'nun nezaretinde savcı karşısına çıkmayı bekliyor.

DW Türkçe, Emre Olur soruşturması ile ilgili bilinenleri ve iddiaları mercek altına aldı.

Emre Olur'un yakalanması neden önemli?

Emre Olur, uzun yıllardır Sedat Peker’in basın danışmanlığını yürütüyor. Organize suç örgütü lideri Peker’in bir basın danışmanı istihdam etmiş olması ilk başta kulak tırmalayıcı geliyor. Ancak Peker’in geçmişten bugüne basın mensuplarıyla ilişki kurmaktan çekinmeyen bir profil olduğu biliniyor.

Yayınladığı videolarda, arşiv çalışması yaptığını söylemekten çekinmeyen Peker’in elinde çok sayıda siyasiye yönelik bilgi, belge ve görüntü olduğu ileri sürülüyor. Peker’in, elindeki videoları kendisine bir şey olması halinde yakın çevresiyle paylaştığı belirtiliyor. Bu arşivin Olur’da olup olmadığı ise henüz muamma. Çünkü henüz Olur’un ifadesi alınmadı, resmi bir açıklama yapılmadı.

AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban ve ağabeyi Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkındaki iddiaların ardından sessizliğe bürünen ve "dijital tecrit" altına alındığını ifade eden Peker’in son açıklamalarının ardından en yakınındaki isimlerden olan Olur’un Türkiye’ye getirilmesi, "Çember daralıyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Türkiye'ye nasıl getirildi?

Emre Olur'un Türkiye'ye getirildiğini duyuran Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, yer tespitine yönelik çalışmalar sonucu Olur'un 23 Mayıs 2021'de Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya gittiği belirlendi. Balkan ülkeleri Interpol birimleri ile yazışmalar yapıldığını kaydeden Emniyet Genel Müdürlüğü, Olur'u yakalama süreci 12 Eylül'de başladığını belirtti.

Açıklamaya göre Olur, 12 Eylül'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'dan, Sedat Peker'in yaşadığı Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye gitti. Burada oturum işlemleri için başvuru yapan Olur, BAE makamları tarafından deport edildi.

Emre Olur'un deport edilişi, BAE yetkilileri Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği'ne de bildirildi. Bundan sonra devreye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü girdi. Arnavutluk'a Sırbistan üzerinden geri dönmek isteyen Olur, Türk güvenlik güçlerinin takibine girdi. Türkiye, ilk sınır dışı talebini Sırbistan'a iletti ancak uluslararası yolcu olması sebebiyle bu talep reddedildi.

Açıklamaya göre, bu sırada Arnavutluk'a geçiş yapan Olur için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu devreye girdi ve Arnavut mevkidaşı Bledar Çuçi ile doğrudan temas kurdu. 17 Eylül'de Arnavutluk polisi tarafından gözaltına alınan Olur, 18 Eylül'de Türk polisine teslim edildi ve tarifeli uçakla Türkiye'ye getirilerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün nezarethanesine konuldu.

Sedat Peker Fotoğraf: Anka

Emre Olur hakkındaki suçlamalar neler?

Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamasında, Olur'un "tehdit," "suçu ve suçluyu övme," "hakaret," "suç örgütüne üyelik," "basit yaralama" ve "sesli veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından arandığını belirtti.

Emre Olur'la İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görüşen Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın'ın verdiği bilgiye göre ise Olur hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 215. maddesindeki "suçu ve suçluyu övme," 220. maddesinin 2. fıkrasındaki "suç örgütü üyeliği" suçlamasıyla işlem yapılıyor.

"Suçu ve suçluyu övme"nin cezası 2 yıla kadar, "suç örgütü üyeliği" suçunu işleyenler ise cezası ise 4 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.

Adli süreç nasıl işleyecek?

Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın'ın verdiği bilgiye göre, savcılık Olur'un gözaltı süresini sonuna kadar kullanacak. Barkın, Olur'un Sedat Peker hakkında açılan İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki "suç örgütü" davasına dahil edileceğini belirtiyor. Ancak bu dosyada tutuklu kimse yok.

Ayrıca, Olur'a yöneltileceği belirtilen iki suçlama da katalog suçlar arasında yer almıyor ve tutuklamayı gerektirmiyor. Emniyet'in ise Olur hakkında TCK'nın 220. maddesinin 7. fıkrasına göre işlem yapılmasını istediği öğrenildi. Bu fıkraya göre, Olur'un örgütü kuran ve yönetenlerle aynı cezayı alması mümkün olabilir ve 8 yıla kadar hapsi istenebilir. Bu hüküm, Olur'a cezaevi yolunu açıyor.

Emre Olur kim?

26 yaşındaki Emre Olur, Sedat Peker'in "basın danışmanı" olarak tanınması öncesinde Flash TV, Beyaz TV gibi televizyon kanallarında yayınlanan programlarda "sosyal medya uzmanı" sıfatıyla yorumlar yapıyordu. Peker'in yurt dışına çıkmasının ardından Olur da Türkiye'yi terk etmişti. Olur, 23 Mayıs 2021'den bu yana Türkiye'ye gelmiyordu.

Peker'in ifşalarından önce, iktidarla arasında mesafe yokken Olur da iktidara muhalefet eden kişilere yönelik tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunmuştu. Olur, aralarında eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u eleştiren Athena grubunun solisti Gökhan ve Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay'ın bulunduğu isimlere yönelik hakaret içeren paylaşımlar yapmıştı.