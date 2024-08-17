Beş orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre Türkiye genelinde önceki gün ve dünden bu yana çıkan 69 yangın kontrol altına alındı. İzmir, Aydın, Manisa, Bolu ve Karabük'teki beş orman yangınını söndürme çalışmaları ise sürüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre devam eden yangınlara 42 helikopter ve 11 uçaktan oluşan toplam 53 hava aracı, arazöz ve iş makinesinden oluşan 366 kara aracıyla müdahalede bulunuluyor.

Açıklamada "12 ton su alma ve atma kapasitesine sahip Be-200 Amfibik Yangın Söndürme Uçağı da çalışmalara destek veriyor. Yüksek su atma kapasitesi, amfibik olması ve yüksek intikal sürati sayesinde orman yangınlarının söndürülmesinde çok etkili oluyor" denildi.

İllerden Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ulaşan bilgiler, "yangınların enerjisinin düştüğü" şeklinde değerlendirildi. OGM yetkilileri, hava sıcaklığı ve düşük nemin etkisine de dikkati çekerek orman yangınlarına karşı gelecek Pazar gününe kadar son derece dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

OGM'nin meteorolojik şartları nedeniyle bugün ve önümüzdeki 10 gün boyunca orman yangını riski olduğunu duyurduğu iller şöyle: Çanakkale, Aydın, İzmir, Denizli, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Bolu, Isparta, Kastamonu, Burdur ve Ankara.

Milli Savunma Bakanlığı 13 helikopterle destek veriyor

Milli Savunma Bakanlığı da 13 helikopterle orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek veriyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İzmir, Manisa, Aydın ve Bolu'da devam eden orman yangınlarını kontrol altına alabilmek için devletin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli şekilde yangın söndürme çalışmalarına büyük bir gayretle devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz'e ait altı helikopter ile İzmir'in Karşıkaya ilçesinin Yamanlar mevkiinde, iki helikopter ile Manisa'nın Gördes ilçesinde, iki helikopter ile Bolu'nun Göynük ilçesinde, üç helikopter ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde olmak üzere 13 helikopter ile orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek sağlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İzmir Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda 15 Ağustos akşamı çıkan yangında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın verdiği bilgilere göre 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı, 44 iş yeri de tahliye edildi. Ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına, bu sabah günün ağarmasıyla ekipler havadan müdahale etmeye başladı. Yangın söndürme çalışmalarına, orman ekiplerinin yanı sıra belediyeler, polis, AFAD, jandarma personeli de araçlarıyla destek vermişti.

Didim'deki yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde dün öğle saatlerinde üç ayrı noktada çıkan orman yangını, yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındığı açıklandı. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay "Kentimizin farklı bölgelerinde peş peşe çıkan yangınlar, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman İşletme Müdürlüğü, il ve ilçe belediye ekipleri, iş makinelerimiz, belediye personellerimiz, ilgili kurumların yoğun çalışmaları ve hemşehrilerimizin insanüstü çabaları sayesinde yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları halen devam etmektedir. Bu zorlu süreçte özveriyle çalışan tüm ekiplerimize, ilgili kurumlarımıza ve canla başla mücadele eden herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Dayanışma ve birlik içinde aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur. Geçmiş olsun Didim..." açıklamasını yaptı.

Orman yangınlarından korunmak için ne yapmalı? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

DW / EC,ET

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