Beş ülkede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Almanya'nın 2020'den bu yana yürüttüğü, uluslararası bir uyuşturucu çetesine yönelik gizli soruşturma kapsamında bugün 5 ülkede eş zamanlı uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Almanya'da Aşağı Saksonya Eyalet Emniyet Teşkilatı, Hannover Gümrük Dairesi ve Hannover Başsavcılığı'nın 2020'den bu yana ortaklaşa yürüttüğü gizli operasyon kapsamında bugün beş ülkede baskınlar düzenlendi.

Yetkililer, "Almanya'nın Hannover kenti merkezli bir uyuşturucu çetesine yönelik operasyonun 5 ülke ile işbirliği kapsamında bugün baskınlar ve gözaltılarla sürdüğünü" duyurdu. Duyuruda operasyonların Almanya ile birlikte Hollanda, Belçika, İspanya ve Paraguay'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilği belirtildi.

Almanya'da 11 kişi gözaltına alındı

Sadece Almanya'da Hannover, Celle, Walsrode, Visselhövede, Liebenburg, Sarstedt, Wolfsburg, Meinersen, Achim ile Hamburg kentleri ile Schleswig-Holstein ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinde düzenlenen baskınlarda 35 binada arama yapıldığı, 11 kişinin geçici olarak gözaltına alındığı bildirildi. Hannover kenti merkezli olup uluslararası faaliyet gösterdiği iddia edilen gruba, Güney Amerika'dan Avrupa Birliği ülkelerine 23 ton kokain getirdiği suçlaması yöneltiliyor.

Aşağı Saksonya Eyalet Emniyet Teşkilatı Başkanı Friedo de Vries, "bugün beş ülkede eş zamanlı düzenlenen baskınların 2020’den bu yana yürütülen titiz soruşturmanın başarısı" olduğunu söyledi. Yine söz konusu operasyon kapsamında geçen yıl ilaveten 130 kilogram marihuana ve kokain ile 1 milyon euro nakit para ele geçirildiğini hatırlattı.

Fotoğraf: WDR

Kuzey Almanya Radyo Televizyon Kurumu’nun (NDR) haberine göre, bugün düzenlenen baskınlar, geçen yıl Hamburg limanında yakalanan ve şimdiye kadar Avrupa'da ele geçirilen en yüksek miktar olma özelliğine sahip, Paraguay'dan gelen gemide bulunan 16 ton uyuşuturucuyla bağlantılı. Bugünkü baskında, o büyük sevkiyatı organize eden çetenin diğer üyelerinin hedef alındığı haber veriliyor.

Hamburg'da yakalanan 16 ton kokain sevkiyatıyla bağlantılı olarak Belçika'da da geçen sene aynı dönem 7 ton kokain ele geçirilmiş, toplamda 23 ton kokain yakalanmıştı.

Geçen yıl yakalanan uyuşturucu sevkiyatından sorumlu olmakla suçlanan şüpheli Hollanda'da tutuklanmıştı. Söz konusu 29 yaşındaki Atif S. adlı kişinin de Rotterdam'da kayıtlı bir şirketin genel müdürü olduğu ortaya çıkmıştı. Güvenlik güçleri, söz konusu kişinin tek başına hareket etmediğine kanaat getirdiğinden soruşturmaya devam edildiğini bildiriliyor.

Önceki gün de 2,5 ton kokain yakalandı

Ekvator emniyet teşkilatı da önceki gün Avrupa'ya yola çıkmaya hazırlanan bir gemide 2,5 ton kokain yakalandığını duyurdu. Liman kenti Guayaquil'de içinde muz olduğu beyan edilen konteynırlarda 2,5 ton kokain tespit edildiğini duyurdu. Ekvator İçişleri Bakanlığı, hedefin Belçika olduğunu ve bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Kokain sağlanan koka bitkisinin en çok yetiştirildiği ülke Ekvator'un komşusu Kolumbiya.

Kanarya Adaları açıklarında da yaklaşık 3 ton yakalandı

İspanyol makamları da yine geçen hafta sonu, Kanarya Adaları açıklarındaki bir balıkçı teknesinde, tank bölümüne gizlenmiş yaklaşık 3 ton kokain yakalandığını duyurmuştu. Geminin mürettebatına ait 4'ü Türk biri Gürcü vatandaşı 5 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Avrupalı uyuşturucuyla mücadele birimlerinin son yıllarda, uyuşturucu kartellerinin telefonlaştığı özel şifreli haberleşme programına sızabilmeleri, Fransız güvenlik güçlerinin de ele geçirdiği pek çok yazışmayı paylaşması sonucu Avrupa'da son yıllarda uluslararası çetelerin sevkiyatına yönelik operasyonlar düzenleniyor ve yüksek miktarlarda uyuşturucu ele geçiriliyor.

"5 ton kokain var, bir tane operasyon yok" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

DW, AFO,dpa/ETO,TY