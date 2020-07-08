 Beş çocuktan birinin evinde Almanca konuşulmuyor | ALMANYA | DW | 05.09.2020

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ALMANYA

Beş çocuktan birinin evinde Almanca konuşulmuyor

Almanya'da okul öncesi çağdaki çocukların beşte birinden fazlasının evinde Almanca konuşulmuyor. Muhalefet partilerinden FDP'ye göre, hükümet bu konudaki çabalarını artırmalı.

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Almanya'da, federal parlamentoda grubu bulunan muhalefet partilerinden FDP'nin (Hür Demokratlar), Aile Bakanlığına yönelik soru önergesine verilen cevaba göre, ülke çapında okul öncesi eğitim gören ve çocuk yuvalarına giden yaklaşık 3,2 milyon çocuktan 675 bininin ailesinde öncelikli olarak Almanca konuşulmuyor. Funke Medya Grubuna bağlı gazetelerin, Aile Bakanlığının verdiği yanıta dayandırdıkları habere göre bu da, okul öncesi çağdaki toplam çocukların yüzde 21,4'üne tekabül ediyor.

Açıklanan bu veriler Almanya'da, evlerinde Almanca konuşulmayan ya da çok az konuşulan yuva ve anaokulu çocuklarının oranının artmaya devam ettiğini ortaya koyuyor. 2017 yılında bu grubun toplam çocuk sayısı içindeki oranı yüzde 18,7; 2018'de ise yüzde 19,4 olarak açıklanmıştı.

Soru önergesini veren FDP'nin Federal Parlamento Grup Başkan Yardımcısı Katja Suding, bu gelişmenin endişe verici olduğunu ifade ederek, "Lisan, bir çocuğun hayatı boyunca karşısına çıkacak fırsatları belirler" dedi. Funke Medya Grubuna konuşan Suding, Almanca konuşulmayan ailelerden gelen çocukların sayısındaki artışın, daha iyi bir dil teşvik programı ihtiyacı doğurduğunu belirterek, Aile Bakanlığının bu konudaki önlemlerinin yetersiz olduğunu savundu.

FDP'nin Federal Parlamento Grup Başkan Yardımcısı Katja Suding

FDP'nin Federal Parlamento Grup Başkan Yardımcısı Katja Suding

FDP'ye göre bütçe yetersiz

Bu bağlamda Bakanlığın uygulamaya soktuğu, yuvalarda dil ağırlıklı eğitim programının önemli bir yapı taşı olduğunu kaydeden Suding, bu programın hayata geçirilmesi için ayrılan bütçeyi ise yetersiz olmakla eleştirdi. Katja Suding'e göre federal bütçeden söz konusu program için ayrılan paranın, 2021'de önemli ölçüde artırılması gerekiyor.

Halihazırda yürürlükte olan uygulamaya göre, Almanca eğitime ağırlık veren çocuk yuvaları Federal "Dil Yuvaları" programından yılda 25 bin euro teşvik alabiliyor. Aile Bakanlığının soru önergesine verdiği yanıta göre bu meblağ 2021'de de aynı kalacak. Bu da 2016 yılından bu yana değişmeyen devlet desteğinin önümüzdeki sene de aynı kalacağını gösteriyor. Almanya çapında her on yuvadan birinde, söz konusu program kapsamında Almanca dil eğitimine ağırlık veriliyor.

AFP / ET,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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