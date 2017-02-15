 Bavyera′da trende bıçaklı saldırı | Almanya | DW | 06.11.2021

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Almanya

Bavyera'da trende bıçaklı saldırı

Almanya'nın Bavyera eyaletinde bir trende düzenlenen bıçaklı saldırı sonucu en az üç kişi yaralandı. Saldırgan polis tarafından yakalandı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

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Almanya'nın Bavyera eyaletinde Regensburg ile Nürnberg arasında sefer yapmakta olan hızlı tren ICE'de Cumartesi sabahı bıçaklı saldırı düzenlendi. Kızıl Haç, saldırıda ağır yaralanan üç kişinin olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığını açıkladı. 

Alman haber ajansı dpa'nın güvenlik çevrelerinden edindiği bilgilere göre yaralıların 26, 39 ve 60 yaşında üç erkek olduğu belirtildi. Polis, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisini verdi. 

Kızıl Haç sözcüsü, trende bulunan 200 ila 300 yolcunun tahliye edildiğini ve Seubersdorf istasyonu yakınlarındaki bir salonda toplandığını, yolculara gereken desteğin sunulduğunu aktardı. Kızıl Haç'tan 110 kişilik bir ekibin olay yerinde olduğunu belirten sözcü, yaralıların kimlikleri hakkında ise bilgi vermedi. Sözcü, polisin görgü tanıklarının ifadelerini aldığını da sözlerine ekledi.

Deutschland Messerattacke in ICE zwischen Regenburg und Nürnberg

 

Oberpfalz Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre, sabah saat 09.00'a doğru polise "bir ICE treninde yolculara saldırıldığı" yönünde ihbar geldi. Polisin kısa süre içinde saldırganı yakaladığı, şu anda tehlikeli bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi. Saldırının nedeni hakkında bilgi verilmedi. Polisin olay yerinde incelemelerini sürdüğü kaydedildi. 

İçişleri Bakanı Horst Seehofer de yaptığı açıklamada, bıçaklı saldırının "korkunç" olduğunu belirterek, "Yaralananların ve bu olayı yaşamak zorunda kalanların hızla ve tamamen iyileşmesini umuyorum" ifadesini kullandı. Seehofer, "daha kötüsünü engelleyen" polis ve tren personeline de teşekkür etti. 


dpa/JD, CÖ
© Deutsche Welle Türkçe 

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