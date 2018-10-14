 Bavyera′da CSU kan kaybetti | ALMANYA | DW | 14.10.2018

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ALMANYA

Bavyera'da CSU kan kaybetti

Almanya’nın Bavyera eyaletinde yapılan meclis seçimlerinde iktidardaki CSU ciddi oranda oy kaybına uğradı. CSU salt çoğunluğu kaybederken, Yeşiller oy oranını artırdı, Hür Seçmenler ve AfD ise ilk kez meclise girdi.

Bavyera'nın CSU'lu Başbakanı Markus Söder

Bavyera'nın CSU'lu Başbakanı Markus Söder

Almanya'nın Bavyera eyaletinde 9,5 milyon seçmen yeni eyalet meclisini belirlemek için sandık başına çağrıldı.  Seçimlere katılım oranı yüzde 72,5 olarak açıklandı. 2013 yılındaki seçimlerde katılım oranı yüzde 63,9'du.

Alman birinci ve ikinci televizyon kanalları, ARD ve ZDF'in sandık çıkış anketlerine göre iktidardaki Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) yaklaşık yüzde 12 oranında oy kaybederek yüzde 35,5 oranında oy aldı. Yeşiller oylarını artırmayı başararak yüzde 18,5 ile sandıktan ikinci parti olarak çıkmayı başardı. Hür Seçmenler partisi (Freie Wähler) yüzde 11,5, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 11, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 10, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 5, Sol Parti ise yüzde 3,5 oranında oy aldı. Bu durumda AfD ve Hür Seçmenler ilk kez Bavyera Eyalet Meclisi'ne girmiş oldu. Sol Parti ise barajı aşamadığı için meclis dışında kaldı.

Yüzde 11 oy oranına ulaşan sağ popülist AfD Bavyera'da ilk kez meclise girdi

Yüzde 11 oy oranına ulaşan sağ popülist AfD Bavyera'da ilk kez meclise girdi

CSU çoğunluğu kaybetti 

Bavyera'da iktidardaki CSU bu seçimlerle mecliste salt çoğunluğu kaybetmiş oldu. CSU'nun mecliste 79 sandalyeye sahip olacağı tahmin ediliyor. Federal Meclis’te Başbakan Angela Merkel’in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile ortak bir meclis grubu oluşturan ve seçimlere sadece Bavyera’da giren Hristiyan Sosyal Birlik, 2013 yılında yapılan son eyalet seçimlerinde yüzde 47,7 oy oranıyla 180 sandalyeden 101’ini kazanmıştı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) de geçen seçimlere göre yüzde 10 oranında oy kaybetti. SPD'nin 21 vekille eyalet meclisinde temsil edilmesi bekleniyor.

Bu seçimde oy oranını artıran Yeşiller’in milletvekili sayısının ise 40 olması bekleniyor. Tahminlere göre, AfD 24, Hür Seçmenler partisi 25, FDP ise 11 milletvekili ile mecliste temsil edilecek.

Oy oranını artıran Yeşiller'de sevinç büyük

Oy oranını artıran Yeşiller'de sevinç büyük

Seçim öncesi yapılan son anketler, 1957 yılından bu yana aralıksız olarak iktidarda olan CSU’ya desteğin düştüğünü göstermişti. Anketler 2013’te yüzde 8,6 oy alan Yeşiller’in oy oranını artıracağına işaret ediyordu.

Mecliste çoğunluğu kaybeden CSU’nun Yeşiller ile bir koalisyona gidebileceği yorumları yapılıyor. Ancak Eyalet Başbakanı Markus Söder, Cuma günü yaptığı açıklamada, Yeşiller’in çizgisinin koalisyon kurmaya uygun olmadığını belirtmişti.

Almanya'da iki hafta sonra Hessen Eyaleti'nde seçimler yapılacak. Hessen eyalet seçimlerinde sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) meclise girmesi bekleniyor. Bu durumda AfD Almanya’daki tüm eyalet meclislerinde sandalye sahibi olmuş olacak.

DW, dpa, rtr / HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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