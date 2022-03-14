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Batu Bozkürk
Fotoğraf: Privat

Batu Bozkürk

Daha çok sağlık haberleri ve YouTube için toplumsal konularla alakalı videolar yapıyor.

2019’dan bu yana profesyonel anlamda sürdürdüğü gazeteciliğinde sağlık haberlerinin yanı sıra siyasal, toplumsal olaylarla ilgili geniş dosyalar hazırlıyor.

2013’te ODTÜ İktisat Bölümü'nde lisans eğitimine başladı. Güncel gelişmelere ilgi duyduğu için 2015’te Radyo ODTÜ'ye girerek haber spikerliği eğitimi aldı. 2016 ile 2018 yılları arasında radyoda haber bültenleri sundu. Mart 2018'de Medyascope TV’nin Ankara ekibine katıldı, iki yılı aşkın sürede siyasal, toplumsal haberler hazırladı. 2020'nin Temmuz ayında Deutsche Welle Türkçe bünyesine video haberci olarak girdi. Burada daha çok insan hikayelerini ekrana yansıttı. Ekim 2020’de Olay TV'nin Ankara bürosunda diplomasi muhabiri olarak çalışmaya başladı. Aynı dönemde ODTÜ Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı'nda yüksek lisans programına girdi. Olay TV’nin kapanmasıyla 2021’de yeniden DW Türkçe ekibine katıldı.

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