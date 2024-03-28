Rusya'dan çekilmenin zararı 107 milyar doları aştı

Ukrayna savaşının başlaması ile Rusya'dan çekilen Batılı şirketlerin toplam zararı 107 milyar doları aştı. Rusya Merkez Bankası'nın Batı'da dondurulan rezervlerinin değeri ise 300 milyar dolar civarında.

Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmasının ardından yabancı şirketlerin Rusya'dan çekilmesi 107 milyar dolardan fazla zarar ve gelir kaybına neden oldu. Reuters haber ajansının, şirketlerin beyanlarını inceleyerek hazırladığı analize göre, geçen Ağustos ayından bu yana bu rakam üçte bir artış gösterdi.

Londra'da bulunan risk danışmanlığı kuruluşu S-RM'den Ian Massey, şirketlerin kaybındaki bu eğilimin devam edeceğini belirterek, "Batı'nın askeri yardımlarında yaşanan tıkanıklık karşısında Rusya'nın işgali devam eder ve Batı yaptırımlarını artırırsa, Rusya'dan hâlâ çekilmeyi hedefleyen şirketler muhtemelen zorluklarla karşılaşmayı sürdürecek ve daha büyük zarar ve kaybı hesaba katmak zorunda kalacaklar" değerlendirmesinde bulundu.

Yale School of Management'ın analizine göre, bugüne kadar bin civarında şirket Rusya'dan çekildi. Ancak Moskova, şirketlerin çekilme koşullarını zorlaştırdı. Buna göre, şirketlerin Ruslar tarafından satın alınması durumda Rusya fiyatta en az yüzde 50 indirim yapılmasını istiyor ve ödemenin ruble olarak yapılması talep ediliyor.

Bu yıl içinde Shell, HSBC, Polymetal International ve Yandex şirketlerinin sahip olduğu varlık satışlarının hacminin 10 milyar doları bulduğu, ancak satışlarda yüzde 90'a varan indirimler yapıldığı açıklandı. Geçen hafta ise Danone'den yapılan açıklamada, Rusya'daki varlıkları satışa çıkarmak için gereken onayın alındığı ancak zararın 1,3 milyar dolar civarında olduğu belirtildi.

Altın ve döviz rezervleri donduruldu

Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Batılı ülkeler de Rusya Merkez Bankasına ait yaklaşık 300 milyar dolar değerinde altın ve döviz rezervini dondurdu.

Almanya da Rus enerji şirketi Gazprom'un eski yan kuruluşu SEFE'yi kamulaştırma kararı almış, Rus Rosneft şirketinin çoğunluk hissesine sahip olduğu Schwedt Petrol Rafinerisini de kayyum yönetimine devretmişti.

Rusya, Avrupa Birliği'nin (AB) dondurulan varlıkların milyarlarca euroyu bulan faiz gelirinin başka kaynaklara aktarılması konusunda ise Batı'yı uyararak, misilleme tehdidinde bulunuyor.

Risk danışmanı Ian Massey, "Kremlin savaşı yürüttüğü sürece, Rusya'da güvence altında olan veya korunabilecek hiçbir Batılı varlık bulunmuyor" ifadesini kullanıyor.

Moskova, Fortum, Carlsberg, OMV ve Uniper'in aralarında bulunduğu çok sayıda Batılı şirketin varlıklarını kontrol atlına aldı. Yale School of Management'ın analize göre, Rusya'da hâlâ faaliyet gösteren Batılı şirketler de var. Bunlar arasında Mondelez, PepsiCo, Nestle, Unilever ve Reckitt bulunuyor.

Reuters / JD,ET

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