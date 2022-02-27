Batı, bazı Rus bankalarını SWIFT'ten çıkartma kararı aldı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürmesi üzerine Batı ülkeleri yaptırımları artırıyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Fransa, Kanada, İtalya, İngiltere, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Almanya, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkartılmasına karar verdi. Alman hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit Cumartesi akşamı yaptığı yazılı açıklamada, kararın yaptırım uygulanan bankaları kapsadığını ancak gerekli görülmesi halinde diğer bankaların da dahil edilebileceğini ifade etti. Hebestreit, bazı bankaların SWIFT sisteminden çıkartılması ile bu bankaların küresel faaliyetlerinin büyük ölçüde kısıtlanmasının ve uluslararası finans sistemi ile bağlantılarının kesilmesinin hedeflendiğini belirtti.

200'den fazla ülkede yaklaşık 11 bin bankayı birbirine bağlayan bir ödeme sistemi olan SWIFT, küresel para akışı açısından büyük önem taşıyor. Rusya 2014'te Kırım'ı ilhakından sonra da SWIFT'ten çıkarılması yönünde taleplerle karşılaştığı için kendi ödeme sistemini geliştirmişti.

Getirilen diğer ek yaptırımlar

Hükümet Sözcüsü Hebestreit, açıklamasında ayrıca Almanya ve müttefiklerinin, Rus Merkez Bankası'nın uluslararası finansal işlemlerinde rublenin kurunu destekleme imkanlarını da kısıtlamaya karar verdiklerini kaydetti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bu adıma ilişkin olarak "Rus Merkez Bankası'nın varlıklarını uluslararası düzeyde kullanma imkanını elinden alıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Alman hükümet Sözcüsü Hebestreit, Ukrayna'ya yönelik savaşa destek veren kişi ve kurumlara da ek yaptırımlar uygulanması kararı alındığını belirterek, "varlıklı Ruslara" yatırımlar yoluyla Avrupa ülkelerinde vatandaşlık imkanı sağlayan programa da son verilmesinin öngörüldüğünü kaydetti. Hebestreit, yaptırımların hızla uygulanmasını, yaptırım uygulanan kişiler ve aileleri ile firmaların mal varlıklarının dondurulmasını sağlamak için ABD ve AB'den temsilcilerden oluşacak bir çalışma grubu oluşturulacağını belirtti.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen da, alınan bu tedbirlerle Putin'in Ukrayna'ya yönelik savaşının finansmanını zorlaştırdıklarının altını çizdi.

ABD ve AB, Rusya'daki finans ve enerji sektörüne yönelik yaptırımların yanı sıra Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u hedef alan yaptırımlar uygulanması kararı almıştı. Ancak Rus bankaların SWIFT'ten çıkartılmasına Almanya başta olmak üzere bazı AB ülkeleri karşı çıkmıştı.

DW,AFP,Reuters / JD,ET

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