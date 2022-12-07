  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
Batı Balkan zirvesine Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katıldı
Batı Balkan zirvesine Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katıldıFotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
PolitikaAvrupa

Batı Balkan ülkelerinin AB'ye üyelik süreci hızlanıyor

4 saat önce

Batı Balkanlar zirvesinde AB'ye üyelik başvurusunda bulunan 5 Batı Balkan ülkesi için süreci hızlandırma kararı çıktı. Sırbistan ile Kosova'dan aralarındaki anlaşmazlıkları gidermeleri istendi.

https://p.dw.com/p/4KaAS

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Batı Balkanlar zirvesinde Batı Balkan ülkelerinin AB'ye katılım sürecinin hızlandırılması kararı çıktı.

Salı günü yapılan açıklamada "ortakların inandırıcı reformlarının yanı sıra koşullara adil ve sıkı şekilde bağlı kalmaları" temelinde sürecin hızlandırılacağı ifade edildi. Ayrıca söz konusu aday ülkelerin AB dış politika ilkelerini de benimsemeleri gerektiğine vurgu yapıldı.

AB Komisyonu'nun, Batı Balkan ülkelerinin katılım sürecinde, tam üyelik gerçekleşmeden AB programlarına kademeli olarak nasıl entegre edilebileceklerini inceleyeceği de kaydedildi.

Zirve sonrasında açıklanan "Tiran Deklarasyonunda" aday ülkelerden Sırbistan ve Kosova'nın da aralarındaki anlaşmazlıkları çözmeleri gerektiğine işaret edildi.

Rusya yanlısı Sırbistan hükümeti tarafından da kabul edilen deklarasyonda, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Avrupa ve dünya güvenliğini tehlikeye atmakta ve AB ile Batı Balkanlar bölgesi arasındaki stratejik ortaklığın önemini vurgulamaktadır" denildi.

Geleneksel olarak Moskova ile yakın ilişki içinde olan Sırbistan, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına katılmıyor.

AB'ye üyelik başvurusunda bulunan Arnavutluk, Bosna, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'dan oluşan beş Batı Balkan ülkesi halen katılım sürecinin farklı aşamalarında bulunuyor. 2008'de Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan eden Kosova ise yıl sonuna kadar AB'ye üyelik başvurusunda bulunmayı planlıyor.

Reuters/TY,JD

 

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç

6 soruda BİM tartışması

Politika2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün yapıyor

Yeni asgari ücret belirleniyor

Yeni asgari ücret belirleniyor

Politika5 saat önce
Oy pusulaları

Seçim yaklaşırken: Demografi kimden yana?

Seçim yaklaşırken: Demografi kimden yana?

Politika5 saat önce
external

BİM mi ucuz, Tarım Kredi Kooperatifi mi?

BİM mi ucuz, Tarım Kredi Kooperatifi mi?

Ekonomi16 saat önce02:53 dak.
external

Madenciler eylemde

Madenciler eylemde

Politika16 saat önce03:34 dak.
Almanya'nın Stuttgart kentindeki bir klinikte RSV hastası bir çocuğun bakımını yapan bir hasta bakıcı

RSV salgını Almanya'da çocuk kliniklerini zorluyor

RSV salgını Almanya'da çocuk kliniklerini zorluyor

Sağlık22 saat önce
İran'da bazı genç kadınlar sokakta başörtüsü takmıyor

İran'da "ahlak polisleri"nin kaldırılması sorunu çözer mi?

İran'da "ahlak polisleri"nin kaldırılması sorunu çözer mi?

Politika24 saat önce
Ana sayfaya dön