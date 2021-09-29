Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Tiran

Tiran, Arnavutluk'un başkentidir. 400 bini aşan nüfusuyla ülkenin en kalabalık kentidir.

DW Türkçe'nin Tiran ile ilgili aktardığı haber ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Kosovo special police officers stand guard as hundreds of Kosovo Serbs protest against a government ban on entry of vehicles with Serbian registration plates, in Jarinje, Kosovo, September 27, 2021. REUTERS/Laura Hasani

Kosova ile Sırbistan neden savaşın eşiğinde? 29.09.2021

Balkanlarda Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilim ve Kuzey Makedonya ile Arnavutluk’un AB’ye tam üyelik müzakerelerinin Bulgaristan tarafından bloke edilmesi, bölgede yeni bir krize kapı araladı.
30.06.2021 *** Reisende gehen im Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) mit Koffern durch den Abflugsterminal. Die Delta-Variante breitet sich in vielen Ländern Europas aus. Zu den sogenannten Virusvariantengebiete zählen aktuell neben Indien und Großbritannien auch Portugal und Russland. +++ dpa-Bildfunk +++

AB altı ülkeyi artık "güvenli" görmüyor 09.09.2021

Avrupa Birliği; Japonya, Azerbaycan, Ermenistan, Sırbistan, Arnavutluk ve Brunei'yi "güvenli seyahat" listesinden çıkardı. Bu ülkelerden gelenler artık test ya da karantina gibi önlemlere tabi tutulabilecek.
Albanian Prime Minister Edi Rama votes during a debate at the parliament in Tirana, Albania, Wednesday, June 9, 2021. The Albanian Parliament on Wednesday impeached President Ilir Meta for violating the constitution and discharged him from the post. In an extraordinary session the parliament voted 104-7 to discharge the president. (AP Photo)

Arnavutluk’ta meclis Cumhurbaşkanı Meta’yı azletti 09.06.2021

Arnavutluk’ta meclis, tarafsız davranmayarak anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Meta’yı azletti. Meta, Başbakan Rama'yı tüm yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendi çıkarına kullanmakla suçluyordu.
12.05.2021 *** Jens Spahn (CDU), Bundesminister für Gesundheit, gibt eine Pressekonferenz zur aktuellen Lage in der Corona-Pandemie.

Almanya Sağlık Bakanı'nın aile ziyaretleri uyarısı tepki çekti 26.05.2021

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın, Türkiye ve Balkanlar'a yapılan aile ziyaretlerinden dönenlerin geçen yaz korona vakalarında artışa yol açtığını belirterek eleştiride bulunması tepkiye neden oldu.
Finanzen l Faruk Fatih Özer, Gründer Thodex-Kryptowährung, Börse ***Bilder nur zur abgesprochenen Berichterstattung verwenden*** ***Julide Danisman übernimmt die rechtliche Verantwortung zur Nutzung der Bilder***

Arnavutluk'ta Thodex baskını: 2 gözaltı 27.04.2021

Arnavutluk'ta, Türkiye merkezli kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in saklandığı düşünülen eve düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alındı.
ionian sea cost, the delimitation of Ionian between Greec and Albania is addressed to International Court of Justice, in Hague.

Yunanistan’ın 12 mil hamlesi ne anlama geliyor? 20.01.2021

Yunanistan’ın İyon Denizi’ndeki kara sularının 12 mile çıkartılmasını öngören tasarı mecliste kabul edildi. Atina'nın bu siyasi hamlesi ne anlama geliyor?

Arnavutluk'taki gençler dağlardan göç ettiğinde 08.12.2020

Korab Dağları'ndaki birçok küçük toprak sahibi aile nesillerdir koyun yetiştiriciliği veya süt çiftçiliği ile yaşadı. Ancak bölgenin gençleri arasında şehirlere veya yurt dışına gitmeyi tercih edenlerin sayısı giderek artıyor. Bir Sivil Toplum Kuruluşu, gençlerin kendi topraklarında kalmasını sağlamak için onlara yeni perspektifler sunma mücadelesi veriyor.
Coverbilder für das Video des Albanischen Programms Shaban Murati rreth marrëveshjes mes Shqipërisë dhe Greqisë për detin Meeresgrenze Albanien Griechenland

Yunanistan ile Arnavutluk uluslararası tahkime gidiyor 20.10.2020

Yunanistan, İtalya ve Mısır'ın ardından Arnavutluk ile de deniz yetki alanlarıyla ilgili anlaşmanın sonuçlandırılmasını istiyor. Atina ve Tiran deniz sınırı sorununun çözümü için uluslararası tahkime gitme kararı aldı.
30.07.2019, Sachsen, Leipzig: Polizeibeamte begleiten einen Afghanen auf dem Flughafen Leipzig-Halle in ein Charterflugzeug. 45 abgelehnte Asylbewerber wurden mit dem Sonderflug in Afghanistans Hauptstadt Kabul abgeschoben.(zu dpa-Story: Abschiebeflug nach Afghanistan) Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit

Almanya 11 bin kişi hakkında sınır dışı kararı verdi 12.08.2020

2019 yılında Almanya’nın sınır dışı kararı verdiği kişilerin sayısı 11 bini geçti. Sınır dışı kararı verilen kişiler arasında Ukrayna, Arnavutluk ve Sırbistan vatandaşları başı çekiyor.
Belgien: Europaflaggen vor der Europäischen Kommission in Brüssel. Foto vom 15. Mai 2015. | Verwendung weltweit

AB: Üyelik koşullarında değişiklik yapılmayacak 04.02.2020

AB Komisyonu, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya konusunda Fransa ile yaşanan krizde geri adım atmayacağı sinyali verdi. Fransa genişleme sürecinde kapsamlı reform talep ediyordu.
Belgien: Europaflaggen vor der Europäischen Kommission in Brüssel. Foto vom 15. Mai 2015. | Verwendung weltweit

AB: Genişleme süreci daha inandırıcı hale getirilecek 11.12.2019

Fransa’nın Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’yla müzakere sürecine başlanmasını veto etmesinin ardından genişleme sürecinde reforma gidiliyor. Reformla sürecin daha inandırıcı ve kestirilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.
(FILES) In this file photo taken on September 21, 2014, a protester holds up a sign reading Genocide denier outside the Nationaltheatret in Oslo, as Austrian novelist and playwright Peter Handke arrives to be awarded with the International Ibsen Award 2014. - Peter Handke was awarded the 2019 Nobel Literature Prize on October 10, 2019. (Photo by Fredrik Varfjell / NTB SCANPIX / AFP)

Arnavutluk, Kosova ve Türkiye'den Nobel boykotu 09.12.2019

Türkiye, Arnavutluk ve Kosova, eski Sırp lider Slobodan Miloşeviç'e destek verdiği için eleştirilen, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Avusturya'lı yazar Peter Handke için yapılacak törene katılmayacaklarını açıkladı.

Damanified rest at a makeshift camp in Durres, after an earthquake shook Albania, November 26, 2019. REUTERS/Florion Goga

Arnavutluk’ta 250 artçı deprem yaşandı 27.11.2019

Arnavutluk'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiği bildirildi. Artçı depremlerin sayısı ise 250'yi geçti.
Emergency personnel stand on debris of collapsed and damaged buildings following Tuesday's powerful earthquake in Thumane, Albania, November 27, 2019. REUTERS/Florion Goga

Arnavutluk'ta ulusal yas ilan edildi 27.11.2019

Arnavutluk’taki 6.4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 27’ye yükseldi. Hükümet ulusal yas ilan etti.
TOPSHOT - Emergency workers clear debris at a damaged building in Thumane, 34 kilometres (about 20 miles) northwest of capital Tirana, after an earthquake hit Albania, on November 26, 2019. - Four people died and some 150 were slightly injured in Albania after a 6.4 magnitude earthquake, the strongest in decades, rocked the Balkan country early Tuesday. The epicentre of the quake was about 34 kilometres (about 20 miles) northwest of Tirana, according to the European-Mediterranean Seismological Centre. (Photo by Gent SHKULLAKU / AFP) (Photo by GENT SHKULLAKU/AFP via Getty Images)

Arnavutluk'un ardından Bosna Hersek de depremle sarsıldı 26.11.2019

Arnavutluk'u sarsan son yılların en büyük depreminin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Saraybosna da depremle sarsıldı.
October 18, 2019: 18th October 2019. Brussels, Belgium. Second day of the European Union leaders summit in Brussels. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAm120 20191018zapm120015 Copyright: xJPxBlackx

AB iki Balkan ülkesini hayal kırıklığına uğrattı 18.10.2019

AB zirvesinde Fransa’nın engellemesi üzerine, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile tam üyelik müzakerelerine başlama kararı alınamadı. AB Komisyonu Başkanı Juncker, bunu “ağır bir hata” olarak nitelendirdi.

Daha fazlasını göster