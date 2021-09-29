Arnavutluk'taki gençler dağlardan göç ettiğinde

Korab Dağları'ndaki birçok küçük toprak sahibi aile nesillerdir koyun yetiştiriciliği veya süt çiftçiliği ile yaşadı. Ancak bölgenin gençleri arasında şehirlere veya yurt dışına gitmeyi tercih edenlerin sayısı giderek artıyor. Bir Sivil Toplum Kuruluşu, gençlerin kendi topraklarında kalmasını sağlamak için onlara yeni perspektifler sunma mücadelesi veriyor.