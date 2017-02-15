Batı Afrika'da yeni virüs alarmı

Yaklaşık iki ay önce resmi olarak Ebola salgınının sona erdiğinin açıklandığı Batı Afrika ülkesi Gine yeni bir salgınla karşı karşıya. Ateşli bir hastalık olan ölümcül Marburg hummasına yol açan "Marburg virüsü"nün ülkede şu ana kadar bir kişide tespit edildiği ve bu kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede Marburg virüsü vakası görüldüğünü doğrulayan Gine hükümeti hastayı tedavi eden sağlık çalışanları, ailesi ve yakınlarının da aralarında bulunduğu hastanın temas ettiği 155 kişinin gözetim altında tutulduğunu, 4 Ağustos'tan bu yana devam eden incelemelerde yeni bir vakaya rastlanmadığını açıkladı. Yetkililer halkı "dikkatli olmaya" ve şüpheli vakaları yetkili kurumlara bildirmeye çağırdı.

On kişilik bir Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibinin yerel sağlık kurumlarını desteklemek ve halkı teste tabi tutmak için bölgeye gönderildiği bildirildi.

DSÖ: Salgın potansiyeli taşıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıklamalarına göre, Marburg virüsü Gine'nin güneyindeki Gueckedou'da 2 Ağostos'ta hayatını kaybeden bir kişide tespit edildi. Söz konusu kişinin bölgedeki hastanede tedavi altına alındığı, ancak semptomların kötüleşmesi üzerine tıbbi incelemelerin yapılması amacıyla başka bir kliniğe gönderildiği belirtildi. Hastanın belirtilerin ortaya çıkmasından yaklaşık bir hafta sonra hayatını kaybettiği açıklanırken, ölümü sonrası yapılan tahlillerde Ebola'ya rastlanmadığı, Marburg virüsü testinin ise pozitif çıktığı belirtildi.

DSÖ Afrika sorumlusu Matshidiso Moeti, pazartesi günü yaptığı açıklamada virüsün "geniş kesimlere yayılma potansiyeli" taşıdığı ve yayılmasının derhal durdurulması gerektiği uyarısında bulundu. DSÖ yetkilileri, virüs nedeniyle bölge çapında bir salgın tehlikesinin "yüksek" olduğu ancak bunun dünya genelinde bir salgına dönüşme ihtimalinin "düşük" olduğu öngörüsünde bulundu.

DSÖ'nün açıklamalarına göre, Ebola ailesi üyesi Marburg virüsü yarasalardan insanlara bulaşıyor. Virüs insandan insana ise vücut sıvıları veya yüzeyler aracılığı ile geçiyor. Virüsün yol açtığı Marburg humması hastalığının belirtileri arasında yüksek ateş ve şiddetli baş ağrısı bulunuyor. DSÖ'nün verilerine göre, hastalığın ölüme yol açma oranı yüzde 88. Şu ana kadar aşısı bulunmayan hastalığa geçmişte Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da rastlanmıştı.

dpa,AFP/BÖ,BK

©️ Deutsche Welle Türkçe