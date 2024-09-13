Batı Şeria'da öldürülen Ayşenur Eygi'nin cenazesi Türkiye'de

İsrailli yerleşimcileri protesto ettiği sırada öldürülen Ayşenur Eygi'nin cenazesi Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye getirildi. Eygi için İstanbul'da tören düzenlendi.

Batı Şeria'da öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı​ Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den İstanbul'a getirildi. Eygi'nin cenazesi daha sonra uçakla İzmir'e gönderildi.

Eygi İsrailli yasadışı yerleşimcilere karşı 6 Eylül'de düzenlenen protesto gösterisine katıldığı sırada başından vurulmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu tarafından yürütülen işlemlerinin ardından Azerbaycan aracılığıyla Eygi'nin naaşı İsrail'den Bakü'ye getirilmişti.

İsrail'den Türkiye'ye uçuşlar yapılmadığı için Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye getirilen Eygi'nin cenazesi İstanbul Havalimanı'nda Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer tarafından karşılandı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.

Fotoğraf: Anka

Tabutu Türk bayrağına sarılan Eygi için şehit protokolü uygulandı. Polislerin taşıdığı tabut havalimanında yapılan törenin ardından İzmir'e gönderildi.

Ailesinin isteği üzerine Eygi'nin cenazesinin yarın Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

Otopsi raporu paylaşıldı

Bu arada Filistin Adli Tıp Kurumunca yapılan otopsi raporu basınla paylaşıldı.

"Merminin kafatası içinde düz bir çizgide soldan sağa doğru ilerlediği" kaydedilen raporda Eygi'nin ölüm nedeninin "ateşli silahla vurulma kaynaklı beyinde parçalanma, kanama ve ödem" olduğu belirtildi. Raporda Eygi'nin başında mermi parçaları bulunduğuna dikkat çekildi.

Türkiye'ye sevkinden önce İsrailli yetkililer de otopsi talebinde bulunmuş ancak ailesi bu isteği reddetmişti.

İsrail ordusu Eygi'nin ölümü için "kaza" derken ABD Başkanı Joe Biden da olayı "trajik bir hata" olarak niteledi. Ancak görgü tanıklarının ifadeleri ve olay anına dair görsel kayıtlar Eygi'nin doğrudan hedef alındığına işaret ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatılırken aileden gelen bağımsız inceleme taleplerini yanıtsız bırakan ABD hükümeti İsrail'in yürüttüğü araştırmayı yakından izlediklerini bildirdi.

ANKA,DW / MUK,JD

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