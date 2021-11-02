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Basın özgürlüğü

Korkutma, baskı ve saldırılar... Dünyanın birçok ülkesinde bağımsız habercilik yapmaya çalışan gazeteciler çeşitli zorluklarla karşı karşıya. Basın özgürlüğüne yönelik tehditler demokrasileri tehlikeye atıyor.

Gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışanlar çoğunlukla karşılarında kendilerini susturmak isteyen güçleri buluyor. Dünyanın pek çok ülkesinde bağımsız gazeteciler, baskılara göğüs germek zorunda. Sansüre uğruyor, 'vatan haini' olarak yaftalanıyor, tehdit alıyorlar. Basın özgürlüğünün kısıtlandığı ülkelerde gazeteciler, hapse girme, kötü muameleye maruz kalma hatta öldürülme gibi risklerle karşı karşıya. Dünyanın birçok ülkesinde basın özgürlüğü ya yok veya ciddi derecede kısıtlanmış durumda. DW Türkçe'nin basın özgürlüğü ile ilgili içeriklerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

TOPSHOT - Cameras and pictures of journalists recently murdered in different Mexican states are placed at Independence Angel square during a protest by journalists in Mexico City on May 16, 2017. - Mexico ranks third in the world for the number of journalists killed, after Syria and Afghanistan, according to media rights group Reporters Without Borders (RSF). (Photo by YURI CORTEZ / AFP) (Photo credit should read YURI CORTEZ/AFP/Getty Images)

Gazeteci cinayetleri Lahey'in gündeminde 02.11.2021

1992 yılından beri dünya genelinde bin 400'den fazla gazeteci öldürüldü. Lahey'de bugün hayata geçirilen bir proje ile birçok cinayetin aydınlatılmadığına, faillerin cezasız kaldığına dikkat çekilmesi hedefleniyor.

People pay visit to Anitkabir in Ankara during the 100th anniversary of May 19th Commemoration of Ataturk, Youth and Sports Day. (c) DW/Nimet Kıraç

Yorum: Anıtkabir’in kapısını basına kapatmak 30.10.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir ziyaretini izlemek isteyen FOX TV, ANKA Haber Ajansı ve Cumhuriyet Gazetesi akreditasyon engeliyle karşılaştı. Ne var ki bu uygulama yeni değil. Banu Güven DW Türkçe’de yazdı.
People pay visit to Anitkabir in Ankara during the 100th anniversary of May 19th Commemoration of Ataturk, Youth and Sports Day. (c) DW/Nimet Kıraç

Anıtkabir'deki törene bazı gazetecilerin alınmaması tepki topladı 29.10.2021

Anıtkabir'deki törene bazı gazetecilerin alınmamasına CHP lideri Kılıçdaroğlu tepki gösterirken, basın meslek örgütleri uygulamayı "basın özgürlüğüne müdahale" olarak nitelendirip, kınadı.

Es zeigt unseren Kollegen Alican Uludağ, der heute mit dem Raif Badawi Award ausgezeichnet wurde. Das Foto wurde von unserem Leiter der türkischenn Redaktion Erkan Arıkan gemacht. Er hat der Redaktion selbstverständlich die Nutzungsrechte übertragen.

Uludağ ödülünü bedel ödeyen gazetecilere adadı 20.10.2021

2021 Raif Bedevi Cesur Gazetecilik Ödülü'nü bugün düzenlenen törenle alan DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ, "Gazeteciler elbette korkabilir ama cesaretini asla kaybetme lüksleri yoktur" dedi.
24.6.2020, Istanbul, Türkei, Die Proteste gegen die türkische Regierung gehen weiter. Hunderte Menschen - darunter Journalisten und Künstler - sind nun in Istanbul gegen die Polizeigewalt gegen Medienvertreter auf die Straße gegangen. Redakteiurin: Seda Bilen

MHP’den medyaya büyük gözaltı 07.10.2021

MHP, yurtdışından fon alan medyaya kayıt ve tescil zorunluluğu getirme arayışını hızlandırdı. Gazetecilik örgütleri “fonlar bedava verilmiyor” diyen MHP’ye karşı protesto zincirini genişletiyor.

OSCE-GIPFEL IN WIEN - Flaggen vor der Wiener Hofburg heute mittag. APA Photo: Robert Jaeger |

AGİT'ten Fincancı, Nesin ve Önderoğlu için beraat çağrısı 29.09.2021

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, 30 Eylül tarihinde tekrar hakim karşısına çıkacak olan Erol Önderoğlu, Şebnem Korur Fincancı ve Ahmet Nesin'in beraatini istedi.

Gazetecilere yönelik bir saldırı daha 18.08.2021

İstanbul Beylikdüzü'nde haber takibi yapan İHA ve DHA muhabirleri bekçiler tarafından engellendi. Bu tür saldırıların, polisin görev başındayken görüntüsünün alınmasını yasaklayan genelgeden sonra arttığı dikkat çekiyor.

Gazeteci Uğur Şahin'e "izinsiz çekim" gerekçesiyle gözaltı 04.08.2021

Gazeteci Uğur Şahin'in, kamusal alanda görev yapan polisten ses ve görüntü kaydı alınmasının engellenmesini öngören genelge uyarınca, kadına karşı şiddet olayını görüntülerken gözaltına alınması tepkiyle karşılandı.
Logo Türkischen Rundfunk-und Fernsehrat RTÜK

RTÜK'ten yangın yayınları uyarısı 03.08.2021

RTÜK, yanan orman alanların sürekli ekranlara taşınmasının "kaos havası beklentisinde olan çevrelerin istediği yönde bir yayıncılık" olduğunu savundu. RTÜK'ten Taşçı, açıklamanın "suç olduğunu" söyledi.
May 16, 2019 - Valletta, Malta - After 19 months of impunity in finding those who ordered the killing of Maltese journalist Daphne Caruana Galizia, supporters of democracy, press freedom and anti-corruption initiatives gathered at VallettaÃ¢â¬â¢s Great Siege Momorial for a vigil to celebrate her legacy and keep pressure on the Maltese government and international authorities. Demonstrators held up yellow signs reading Ã¢â¬Åinvestigate themÃ¢â¬Â and asking for public inquiries...Galizia was assassinated in a car bombing in October 2017 while investigating the government, including the head of state, for corruption. At the time of her death, she had dozens of lawsuits against her designed to create a chilling effect on her work. The lawsuits persist posthumously. (Credit Image: Â© Sachelle Babbar/ZUMA Wire |

Maltalı gazeteci suikastı: "Devlet sorumluluğu üstlenmeli" 30.07.2021

Maltalı gazeteci Galizia'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan araştırma raporunda, ülkede yaratılan "cezasızlık atmosferi" nedeniyle, devletin cinayetin "sorumluluğunu üstlenmesi" gerektiğine işaret edildi.

Avrupa'daki Türk muhalifler tedirgin 27.07.2021

Almanya'da gün geçtikçe daha fazla Türkiye kökenli muhalif gazeteci, sanatçı ve siyasetçi can güvenliği olmadığı gerekçesiyle polis tarafından uyarılıyor.
Symbolbild Auswaertiges Amt / Bundesaussenministerium am Werderscher Markt 1 in Berlin

Alman Dışişleri Bakanlığı gazetecilere şiddeti kınadı 26.07.2021

Almanya'da yaşayan Türkiyeli muhalif gazetecilere yönelik artan tehdit, taciz ve saldırılara dair DW'ye açıklamada bulunan Bakanlık, gazetecilere yönelik her türlü şiddet olayını kınadı.
03.05.2017 ISTANBUL, TURKEY - MAY 03: A man holds a press card up during a protest held by journalists and members of the Turkish Journalists Union to mark World Press Freedom Day on May 3, 2017 in Istanbul, Turkey. In a statement released by the United Nations, UN Secretary-General Antonio Guterres said Journalists go to the most dangerous places. Media workers suffer character assassination, sexual assault, injuries and even death and we need leaders to defend a free media. In Turkey, since the failed coup attempt and the following introduction of a state of emergency more than 200 media outlets have been shut down and more than 170 journalist detained. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)

Fon tartışması iktidara yaradı 25.07.2021

Mülteci haklarını savunanlardan, bağımsız yayın yapan medya kuruluşlarına bir kesim "fon almakla" itham ediliyor. Fon tartışmaları kimin işine yarıyor? Banu Güven DW Türkçe'de yazdı.
24.6.2020, Istanbul, Türkei, Die Proteste gegen die türkische Regierung gehen weiter. Hunderte Menschen - darunter Journalisten und Künstler - sind nun in Istanbul gegen die Polizeigewalt gegen Medienvertreter auf die Straße gegangen. Redakteiurin: Seda Bilen

Gazeteciler Sendikası: Basın Bayramı kutlayacak halimiz yok 24.07.2021

Türkiye Gazeteciler Sendikası, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Gazetecilerin özgürce haber yapması engelleniyor" dedi. Muhalefet partileri de gazetecilere ve basına yönelik baskıları kınadı.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 17.05.21 *** Turkish President Tayyip Erdogan gives a statement after a cabinet meeting in Ankara, Turkey, May 17, 2021. Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Gazeteci birliklerinden hükümete "yabancı fonlu medya" tepkisi 23.07.2021

Avrupalı ve uluslararası gazeteci örgütleri ortak bir bildiriyle hükümeti medyayı daha da bastırmaya çalışmakla suçladı. Bildiride yurt dışından fonların bağımsız gazetecilik için kritik önem taşıdığı vurgulandı.
A student represents the Gagged Democracy at the demonstration in front of the Paris City Hall. as a few hundred University students stage a Sit In in front of Paris City Hall, in Paris, France, Sunday 19 March 2006, to show their opposition to the protests against the French government's first job contract, that have brought about closing of Universities around the country. EPA/HORACIO VILLALOBOS +++(c) dpa - Report+++

RSF Almanya'dan Türkiye'ye akreditasyon tepkisi 20.07.2021

Sınır Tanımayan Gazeteciler Almanya, Stern muhabirine akreditasyon verilmemesine tepki gösterdi. Kuruluş Türkiye’de yetkililerin bu yolla eleştirel basına baskı yaptığını savundu.

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