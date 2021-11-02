Korkutma, baskı ve saldırılar... Dünyanın birçok ülkesinde bağımsız habercilik yapmaya çalışan gazeteciler çeşitli zorluklarla karşı karşıya. Basın özgürlüğüne yönelik tehditler demokrasileri tehlikeye atıyor.

Gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışanlar çoğunlukla karşılarında kendilerini susturmak isteyen güçleri buluyor. Dünyanın pek çok ülkesinde bağımsız gazeteciler, baskılara göğüs germek zorunda. Sansüre uğruyor, 'vatan haini' olarak yaftalanıyor, tehdit alıyorlar. Basın özgürlüğünün kısıtlandığı ülkelerde gazeteciler, hapse girme, kötü muameleye maruz kalma hatta öldürülme gibi risklerle karşı karşıya. Dünyanın birçok ülkesinde basın özgürlüğü ya yok veya ciddi derecede kısıtlanmış durumda. DW Türkçe'nin basın özgürlüğü ile ilgili içeriklerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.