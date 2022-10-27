Bartın'daki maden faciası: 25 gözaltı kararı

Hukuk ve Adalet

Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim'de 41 madencinin ölümüyle sonuçlanan patlamaya ilişkin gözaltı kararı çıktı. Soruşturmayı yürüten Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamaya ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi. Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında Amasra Taşkömürü İşletme Müessese Müdürü Cihat Özdemir de bulunuyor.

Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim'de 41 madencinin hayatını kaybettiği maden patlamasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan madencilerden biri savcılığa, 2019 yılında işe alınanların hemen usta yapıldığını, 2009'da işe alınan tecrübeli madencilerin geri hizmete çekildiğini belirtmişti. Sayıştay'ın patlamanın yaşandığı Amasra Taşkömürü İşletmesi'ne yönelik 2020 raporunda da 2019 yılındaki işçi alımından sonra iş kazalarının arttığı tespiti yapılmıştı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15'te meydana gelen grizu patlamasında 41 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

DW / CB, HT,BK