Bartın'da maden ocağında patlama: Can kaybı artıyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralılardan 8'inin yoğun bakımda, 4’ünün de serviste tedavi gördüğünü belirterek "5 yaralı ise alanda kurulan Acil Müdahale Merkezinde. 2 ambulans uçak, yoğun bakımdaki hastalardan 1’ini Ankara’ya, 5’ini ise Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Yanık Merkezine ulaştırmak üzere harekete geçti" bilgilerini paylaştı.

Daha önce olay yerinde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, an itibarıyla 21 kişinin hastaneye kaldırıldığını, 14 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Soylu, patlama sırasında madende 49'u riskli bölgede olmak üzere toplam 110 kişi bulunduğunu kaydetmişti.

Dönmez: İlk değerlendirmelere göre grizu patlaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de olay yerinde yaptığı açıklamada patlamanın nedeniyle ilgili olarak “Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu şeklinde” dedi.

AFAD'dan yapılan açıklamada patlamanın trafo kaynaklı olduğu bilgisi paylaşılmış, ancak bu bilgi daha sonra silinmişti. AFAD daha sonra, patlamanın trafo kaynaklı olduğu bilgisinin sehven paylaşıldığını, patlamanın nedeninin henüz belirlenemediğini açıklamıştı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada da, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve 3 savcının görevlendirildiği bildirildi.

Bartın Valiliği, Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sıralarında -300 kotunda kısmi bir patlama meydana geldiğini bildirmişti. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, olay yerinde yaptığı açıklamada madende toplam 49 kişinin bulunduğunu belirterek 8 kişinin kendi imkanlarıyla madenden çıktığını, 6 kişinin yaralı kurtarıldığını söylemişti.

Maden ocağından çıkan bir işçi yaşananlara ilişkin, "Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz- duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi" diye konuştu.

Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti ertelendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumartesi günü Diyarbakır’a yapacağı ziyareti ileri bir tarihe ertelediği bildirildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın yarın Bartın’a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine etmesi öngörülmektedir" denildi.

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DW / BK