Barselona'da rapçi Pablo Hasel protestoları

İspanya'da "Kraliyet ailesine ve devlet kurumlarına hakaret" suçlamasıyla geçen salı günü gözaltına alınan Katalan rapçi Pablo Hasel'in gözaltına alınmasına tepki amacıyla düzenlenen gösterilerdealtıncı gün geride kaldı. Pazar günü de devam eden gösterilerde Katalonya'nın başkenti Barselona'da toplanan göstericiler "Pablo Hasel için özgürlük" sloganları atarak rapçinin serbest bırakılmasını talep etti. Protestolarda göstericiler ile polis arasında çatışma çıkarken, kent merkezinde bazı göstericilerin çöp konteynerlerini devirdiği ve polisin müdahalesine karşı Las Ramblas bölgesine barikatlar kurduğu görüldü. Göstericilerin bir kısmının "Bize barışçıl olmanın anlamsız olduğunu siz öğrettiniz" yazılı tişörtler giydiği dikkat çekti. İspanya medyasında yer alan haberlere göre, pazar akşamı düzenlenen gösterilere en az bin kişi katıldı.

Cumartesi akşamı düzenlenen gösteriye en az 6 bin kişi katıldı

Toplam 106 kişi gözaltına alındı

Polisin verdiği bilgilere göre, gösterilerde mağazaların vitrinlerine zarar verdikleri gerekçesiyle en az beş kişi gözaltına alındı. Cumartesi akşamı düzenlenen gösterilerde ise en az 6 bin kişinin bir araya geldiği tahmin ediliyor. Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde polis göstericilerin bir kısmının kent merkezindeki mağazaları yağmaladığı, barikatları ateşe verdiği ve tarihi binalara zarar verdiğini açıklamıştı. Gösterilerde 38 kişi gözaltına alınmıştı.

İspanya'da rapçi Pablo Hasel'in gözaltına alındığı salı gününden bu yana protestolar devam ediyor. Pablo Hasel'in doğup büyüdüğü Katalonya'da başlayan gösteriler ülke geneline yayıldı. Başkent Madrid ve Bask Bölgesi'ndeki bazı kentlerde de protestolar düzenlendi. Gösterilerin başlamasından bu yana 32'si reşit olmayan en az 106 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. La Vanguardia gazetesinin haberine göre 82 polis ve çok sayıda gösterici yaralanırken, polisin plastik mermisine hedef olan bir kadın gözünü kaybetti.

Koalisyonda gerginlik 18 Şubat'ta düzenlenen protestolar

Şarkılarında polis ve siyasi düzene karşı tepkisini dile getiren Hasel'in gözaltına alınması İspanya'nın sol koalisyon hükümetinde de gerginliğe yol açtı. Sosyalistler koalisyonun küçük ortağı Unidas Podemos'a şiddeti yeterince güçlü şekilde kınamamakla suçladı. Ancak koalisyonun yasaları Hasel'in de karşı karşıya olduğu hakaret suçları için hapis cezası öngörülmeyecek şekilde değiştirmek konusunda istekli olduğu bildiriliyor. 32 yaşında rapçi hakkında "bir tanığa tehdit" ve "bir gazeteciye saldırı" suçlamalarından ötürü başka davalar da bulunuyor.

AFP,dpa/BÖ,JD

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