Baro başkanlarına Ankara girişinde polis barikatı

Barolarla ilgili yeni yasa girişimine karşı "Savunma yürüyor" sloganıyla Ankara'ya yürüyüş başlatan baro başkanları Ankara girişinde polis tarafından engellendi. Polisin barikat kurması ve geçişlere izin vermemesi üzerine baro başkanlarıyla polis arasında gerginlik çıktı. Polis yürüyüş için valililiğin izni olmadığını belirtti. Bunun üzerine baro başkanları oturma eylemine başladı. Anıtkabir'e gitmek istediklerini belirten baro başkanları polisin yolu açmasını bekliyor.

Baro başkanları polis barikatına tepki gösterdi

Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "60’a yakın baro başkanın yürüyerek Ankara’ya girmesine izin verilmiyor. 3 günlük yürüyüşümüzün bir amacı da yurttaşın tümüyle yasaklanan barışçıl gösteri ve yürüyüş hakkına dikkat çekmekti. Artık bir şey söylemeye zaten gerek kalmadı, manzara ortada" dedi.

İlhan Cihaner de twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Anayasal bir hak olan barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşüne 300 metre için bile izin verilmiyor!" ifadesine yer verdi

Baro başkanları Ankara’ya girişlerinin ardından Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) olağanüstü toplantı talebini iletmeyi, Anıtkabir’i ve meclisi ziyaret etmeyi planlıyor. Baro başkanlarının Ankara’da "cübbeli yürüyüş" ya da "duran adam" eylemi yapması da bekleniyor.

Baro başkanları "Savunma yürüyor", "Savunmaya özgürlük" yazılı dövizler taşıyor

Barolar yürüyüşle iktidarın baroların yapısı ve faaliyetlerine yönelik planlarından vazgeçmesini talep ediyor.

Video izle 03:39 Baroların "savunma yürüyüşü"

DW, HT/ET

© Deutsche Welle Türkçe