Barcelona'da kabine toplantısı Katalanları öfkelendirdi

İspanya'da Başbakanı Pedro Sanchez liderliğindeki kabinenin haftalık toplantısını başkent Madrid yerine Barcelona'da yapması geçtiğimiz yılki referandumda bağımsızlık isteyen Katalanların tepkisini topladı.

Barcelona'daki Franca istasyonu yakınlarında toplanan göstericilerin barışçıl eylemi, kalabalığın kabine toplantısının yapıldığı noktaya ulaşmak için polis bariyerlerini aşmak istemesi üzerine çatışmaya dönüştü. "İşgalci güçler dışarı" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, polis engeli ile karşılaştı.

Gösterici gruplarından bazılarının yolları kapatması ve polise taş atması üzerine12 kişi gözaltına alındı. Polis, çatışmalar sonucu 43 kişinin yaralandığını duyurdu.

Barcelona'ya takviye polis gücü gönderildi

Ayrılıkçı gruplar arasında yer alan Cumhuriyeti Savunma Komitesi (CDR) üyeleri akşam saatlerinde Barcelona'daki ana caddeleri kapattı. Ayrılıkçı bir diğer grup olan Katalonya Ulusal Asamblesi (ANC) de destekçilerine araçları ile yolları bloke etme çağrısında bulundu. Ayrıca yaklaşık 20 ayrılıkçı grubun Katalanları sokağa çıkmaya çağırdığı belirtiliyor. Eylem çağrısı üzerine İspanya polisi de harekete geçti. Barcelona'ya takviye polis gücü gönderildiği belirtiliyor.

Kabine toplantısının zamanlaması tepki topladı

Barcelona'da yapılan kabine toplantısının Katalanları sokağa dökmesinin nedenlerinden biri tarihi oldu. Katalonya'nın bağımsızlık ilanının Madrid yönetimi tarafından kabul edilmemesinin ardından geçtiğimiz yıl bugün bölgede erken seçimler yapılmıştı. Göstericiler arasında yer alan Carles Serra, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, "Bu bir kışkırtma. Bizi kışkırtmak için buradalar" dedi.

İspanyol hükümet sözcüsü Isabel Celaa ise kabine toplantısı sonrası verdiği demeçte "Biz buraya ilgimizi ve Katalonya'ya olan bağlılığımızı göstermek için geldik. Biz vatandaşlarımızın refahı için çalışıyoruz" diye konuştu.

Katalanlar kabine toplantısının "kışkırtma eylemi" olduğunu savunuyor

İspanya'nın en zengin bölgesi olan Katalonya'da 7.5 milyon kişi yaşıyor. Katalanlar, yüzde 90 ile bağımsızlığa "evet" denilen referandumun ardından 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti. Bağımsızlık ilanını anayasanın ihlali olarak kabul eden İspanya Parlamentosu, Katalan Parlamentosu ve hükümetini feshetmişti.

AP,AFP/ÖA,GA

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