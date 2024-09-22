Barış Boyun çetesi nedir?

Türkiye'de birçok kanlı çatışmanın aktörü Barış Boyun çetesi; cinayetten uyuşturucuya, silah kaçakçılığından yağmaya kadar birçok olayla suçlanıyor. Peki örgüt nasıl çalışıyor, hangi yöntemleri kullanıyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, arasında örgüt lideri olmakla suçlanan Barış Boyun ve adamlarının bulunduğu 305 şüpheli hakkında dava açtı. DW Türkçe, 578 sayfalık iddianameyi inceleyerek, "Barış Boyun çetesi"ni mercek altına aldı.

Barış Boyun kimdir?

1984 yılında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde doğan Barış Boyun, Beyoğlu'nda mahalle çetesi olarak faaliyet yürütmeye başladı. Son yıllarda büyüyen suç örgütüyle adından söz ettirmeye başlayan Boyun, Türkiye'yi aşarak uluslararası suç örgütü halini aldı. 2019 yılında hakkında çete kurmak iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 2020 yılında ilk operasyon yapıldı. 12 kişi tutuklandı. Ancak Barış Boyun, bu süreçte Gürcistan'a firar etti ve buradan faaliyetlerini sürdürmeye devam etti. Boyun, Gürcistan'da silah ticareti yaptığı için gözaltına alınarak tutuklandı. Tahliye olduktan sonra İtalya'ya geçti. 22 Mayıs 2024 tarihinde Türk ve İtalyan polisinin iş birliğiyle yakalanarak İtalya'da tutuklanan ve kırmızı bültenle aranan Boyun'un Türkiye iadesini istedi.

İddianamede kimler sanık?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, sekiz cinayetin Barış Boyun çetesi tarafından işlendiği öne sürülüyor. Ayrıca 136 kişi de çetenin işlediği suçların mağduru olarak iddianameye girdi. Barış Boyun hakkında dört kez ağırlaştırılmış müebbet ve 349 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Boyun örgüt lideri olmakla suçlanıyor. Beratcan Gökdemir, Bahadır Akdağ, Zafer Boyun, Tolga Gültepe ve Bayram Demir ise örgüt yöneticisi olmakla suçlanıyor. Beratcan Gökdemir, Barış Boyun çetesinin alt grubu olan Daltonlar grubunun da liderliğini yapıyor. Örgütün lider kadrosunun tamamı yurt dışında firar durumunda bulunuyor.

Türkiye yapılanması nasıl?

İddianameye göre, Barış Boyun Gürcistan'da bulunduğu sırada Türkiye'deki örgüt faaliyetlerine devam etmek amacıyla örgüt yöneticileri Bahadır Akdağ ve Tolga Gültepe'yi görevlendirdi. Bu isimlerin görevi, uyuşturucu madde ticaretinin yönetimi ve kontrolünü sağlamaktı. Bahadır Akdağ aynı zamanda örgütün silahlı eylem grubunun başındaydı. Yardımcılığını yapan Beratcan Gökdemir ise Yenibosna bölgesinde faaliyet yürüten Daltonlar çetesinin başında bulunuyordu. Örgütün silah ticaretinin başına ise ağabeyi Zafer Boyun'u getirildi. Özellikle başta Beyoğlu bölgesi olmak üzere İstanbul'un genelinde silah ve mühimmat ticaretini örgüt Zafer Boyun ve adamları aracılığıyla yönetti.

Örgüt hangi yöntemle elaman kazanıyor?

Barış Boyun çetesi, örgüte sempatizan kazandırmak için Facebook, Instagram ve Tiktok gibi sosyal medya hesaplarını kullanıyor. Özellikle "İstanbul’un sefiri, sokakların hakimi, Barış isteyen Boyun eğecek" başlıklı videolar paylaşılıyor. İddianameye göre, bu örgüt, suçtan elde ettiği gelirleri afet bölgelerine yardım kamyonları göndererek kitlesini etkiliyor. Örgüte daha çok 15-20 yaşlarındaki gençler katılıyor. Bu gençlerin sokak suç şebekelerini anlatan internet dizilerinden etkilendiği, bu dizilerdeki karakterleri rol model seçtikleri, bilgisayar oyunlarıyla yetiştikleri iddianamede anlatıldı. Özellikle bu gençlerin "Kamikaze drone" gibi tetikçi olarak kullanıldı. Silahlı eylemler ise genellikle motosikletli çete üyeleri tarafından yapılıyor.

Örgütün gelir kaynakları neler?

İddianamede, Barış Boyun çetesinin iki temel gelir kaynağı olduğuna dikkat çekiliyor. Bunlar, yasa dışı silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti. Barış Boyun'un ağabeyi olan ve örgüt yöneticisi olmakla suçlanan Zafer Boyun kontrollünde silah ve patlayıcı madde ticareti gerçekleştiriliyor. Çetenin temin ettiği yarı otomatik veya otomatik ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah ve bu silahlara ait fişekler üçüncü kişilere satılıyor. Türkiye'deki uyuşturucu trafiğini Bahadır Akdağ ve Tolga Gültepe'nin yaptığı öne sürülürken özellikle Orta Amerika ülkelerinden temin edilen kokainin Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçirerek kendilerine pazar yarattıkları savunuldu.

Sembol fotoğraf Fotoğraf: DHA

Tolga Gültepe'nin Şişli, Beyoğlu gibi nüfusu fazla sirkülasyonu çok olan bölgeyi kendisine uyuşturucu ticareti için sınır olarak belirlediğine işaret ediliyor. Uyuşturucu ticaretinde ise uyuşturucu bağımlısı yaşı küçük kişilerin kullanıldığı ifade ediliyor. Örgütün Kurtuluş, Feriköy Mahalleleri'nde iş yerlerine ateş açarak esnafı sindirmeye çalıştığı belirtiliyor. Yine örgütün 120 ayrı silahlı yağma olayına karıştığı da savcılığın tespitleri arasında. Buradan elde edilen paraların Barış Boyun'da toplandığı, bu paralarla cezaevine giren örgüt üyelerinin ve ailelerinin ihtiyaçlarının karşılandığı öne sürülüyor. Gizli tanık Pamuk'a göre örgütün aylık geliri 50 milyon TL. Savcıya göre suç örgütünün gelirleri arasında yağma, kurşunlama, hırsızlık, yaralama ve kasten öldürme suçları da yer alıyor.

Örgüt hangi olaylar ile gündeme geldi?

Barış Boyun, Avrupa'da birlikte uyuşturucu ticareti yaptığı Sırp suç örgütü Kavac'ın uyuşturucu pazarında rakibi olan Sırp suç örgütü Skaljari'nin lideri Jovan Vukotic'in öldürülmesi olayını taşeron olarak üstlendi. Cinayet, 8 Ağustos 2022 tarihinde İstanbul'da işlendi. Bu cinayetin ardından misilleme olarak Daltonlar çetesi üyesi olduğu iddia edilen altı genç, Yunanistan'da araç içinde infaz edildi. Örgütün silahlı kanadı Daltonların 2023 tarihli Cumali Aslan cinayetini gerçekleştirdiği öne sürüldü. Yine Barış Boyun'un adamları tarafından Ferhat Yeşilkaya cinayetinin işlendiği kaydedildi. Barış Boyun çetesine yönelik suçlamalardan biri de Sedat Peker'in de iddialarıyla gündeme gelen iş insanı Cihan Ekşioğlu'na yönelik suikast girişimi. Çete üyeleri, Ekşioğlu'nu öldürmeye teşebbüs ile de suçlanıyor.

Barış Boyun polisi nasıl tehdit etti?

Barış Boyun, kendisinin adının karıştığı bir cinayet soruşturmasını yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde görevli polis memuru O.Y.'yi 2021 yılında arayarak tehdit etmesi de iddianameye girdi. Polisi facetime üzerinden arayan Boyun, "Beni tanıdın mı? Ben Barış Boyun, benim kardeşlerimi almışsın, benimle neden uğraşıyorsun? Seni öldürtmeyeceğim. Seni sakat bırakacağım, bunun içinde bir tane kardeşimi feda ederim. Ben üç yıldır yurt dışındayım, kimseden korkmam, Sedat Peker'i bile karşıma aldım. Oturduğun adresi biliyorum, sen göreceksin'' dedi.

Cinsel saldırı iddiası ne?

Barış Boyun çetesine bağlı Daltonlar grubunun 2023 yılında K.Z. adlı kadını İstanbul'da kaçırarak götürdükleri Çatalca'da cinsel saldırıda uğraması olayı da iddianamede yer aldı. K.Z. ifadesinde götürüldüğü evde kendisine zorla kokain içirildiği, darp edildiği ve sırayla dört kişinin cinsel saldırısına uğradığını iddia etti. Kendisini kaçıranlar arasında yer alan bir kadının, "Sen benim sevgilim Can Dalton ile nasıl konuşursun" diyerek kendisini darp ettiğini ve saçını kestiğini öne sürdü. Daha sonra karakola giden K.Z., Daltonlar'ın lideri Can Dalton lakaplı Beratcan Gökdemir'in kendisini arayarak şikayetçi olmaması ve kendi gönderecekleri avukatın yönlendirmesi doğrultusunda ifade vermesini istediğini anlattı.

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