 Banksy insani yardım gemisi satın aldı | AVRUPA | DW | 28.08.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Banksy insani yardım gemisi satın aldı

İngiliz sokak sanatçısı Banksy, Akdeniz'de göçmenlere yönelik arama ve kurtarma faaliyetleri için gemi satın aldı. Geminin finansmanının Banksy'nin eserlerinin satışı ile sağlandığı belirtildi.

Banksy'nin satın aldığı gemi Louise Michel adını taşıyor

Banksy'nin satın aldığı gemi Louise Michel adını taşıyor

Ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenleri kurtarma operasyonunda kullanılması için bir gemi satın aldı. Fransız donanmasına ait eski geminin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Banksy'nin Avrupa'da yaşanan sığınmacı krizini eleştiren eserlerinin satışından elde ettiği gelir ile alındığı belirtildi.

Fransız anarşist feminist Louise Michel'in ismi verilen geminin internet sitesinde, geminin Perşembe günü Orta Akdeniz'e açıldıktan sonra 14'ü kadın 4'ü çocuk 89 kişiyi kurtardığı ve onlara güvenli bir liman arandığı ifade edildi.

Louise Michel'in internet sitesindeki bilgilere göre, gemi mürettebatı arama ve kurtarma çalışmalarında deneyimli 10 kişilik bir ekipten oluşuyor. Geminin kaptanı Pia Klemp, daha önce Sea Watch deniz arama ve kurtarma örgütüne ait gemilerde kaptanlık yapıyordu. Louis Michel'in, Orta Akdeniz'de arama ve kurtarma misyonu yürüten Sea Watch kuruluşunun gemilerinden Sea Watch 4'ün 105 kişiyi kurtarma operasyonuna da destek olduğu belirtiliyor.

Rettungsschiff MV Louise Michel | Banksy

Beyaz-pembe kurtarma gemisi

Gemi, kimliğini gizli tutan ve eserleriyle siyasi mesajlar veren Bansky'nin çizgilerini taşıyor. Beyaz ve pembe renklere boyanmış olan geminin güvertesinde Banksy'nin çizdiği kalp şeklinde bir can simidi tutan bir kız resmi bulunuyor.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Banksy'nin arama ve kurtarma misyonuna dahil olması 2019 yılına dayanıyor. Gazetesinin haberine göre, geminin kaptanı Pia Klemp, Banksy'nin kendisine 2019 yılında yazdığı e-postada, “Ben İngiltere'den bir sanatçıyım, göç kriziyle ilgili çalışmalarım var ve  bunlardan elde ettiğim parayı elbette elimde tutamam. Bu parayı yeni bir gemi almak için kullanabilir misiniz?" dediğini aktardı. Önce bunun bir şaka olduğunu düşünen Klemp, Banksy'nin kendisini siyasi duruşu nedeniyle seçtiğine inandığını söyledi. Klemp, "Denizdeki kurtarma faaliyetlerini insani bir eylem olarak değil, faşizm karşıtı mücadelenin bir parçası olarak görüyorum" şeklinde konuştu.

Bunun feminist bir proje olduğunu belirten Klemp, Louise Michel adına sadece kadın mürettebatın konuşabileceğini söyledi. Klemp, gemide yatay hiyerarşi ve vegan diyet uygulandığını da sözlerine ekledi.

epd,AFP/AI,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Almanya mülteci sınavını başardı mı?

2015’te Avrupa yakın tarihinin en büyük sığınmacı göçünü yaşadı. Çoğunu Almanya’nın aldığı mültecilerin ihtiyaçlarını kısa sürede karşılamak büyük bir ödevdi. Merkel, "Başaracağız" dedi. Peki, başarıldı mı?  

İnsani yardım gemisinden acil yardım çağrısı

Kurtardığı 180 sığınmacıyla birlikte Akdeniz'da beklemede olan "Ocean Viking" gemisinden acil yardım çağrısı geldi. İtalya ve Malta’nın limanlarına yanaşma izni vermediği gemide intihar girişimleri olduğu belirtildi.  

Akdeniz'de sığınmacıları taşıyan bot battı: 34 kişi hayatını kaybetti

Tunus'tan Avrupa'ya ulaşmaya çalışan sığınmacıları taşıyan bot battı. En az 34 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası Göç Örgütü Akdeniz’de kurtarma çalışmalarının tekrar başlamasını talep etti.  

"Ocean Viking"deki sığınmacılar İtalyan gemisine alınacak

Akdeniz’de beklemede olan ve güvertesinde çok sayıda intihar girişiminin yaşandığı "Ocean Viking" kurtarma gemisindeki 180 sığınmacının pazartesi günü bir İtalyan karantina gemisine alınacağı açıklandı.  

Benzer içerik

Migranten im Mittelmeer

İtalya'nın "yardım örgütlerine ceza" kararına tepkiler 06.08.2019

Akdeniz’de sığınmacıların hayatlarını kurtaran yardım örgütleri artık bir milyon euroya varan cezalar ödeyecek. Roma'nın bu kararına, Birleşmiş Milletler ve Protestan Kiliselerinden sert tepki var.

Bildergalerie Venezuela Proteste Nicolas Maduro

SZ: Maduro rejimi petrol fiyatlarına ve orduya bağlı 25.01.2019

Venezuela'daki yönetim krizi ve Akdeniz’deki mülteci trajedisi Alman basınından seçtiğimiz yorumların konularını oluşturuyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias (Arşiv)

Yunanistan Türkiye'ye yaptırım istiyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle yeni yaptırımlar uygulanmasının "kaçınılmaz" olduğunu söyledi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  