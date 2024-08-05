Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolarda 300 ölü

Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina Vecid'e karşı düzenelenen gösterilerde en az 300 kişi hayatını kaybetti. Protestocular, 2009 yılından bu yana iktidarda olan Başbakan'ın istifasını talep ediyor.

Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina Vecid'e karşı Pazar günü düzenlenen protesto eylemlerinde çıkan çatışmalarda 94 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, AFP haber ajansının Bangladeş polisi ile hastanelerdeki doktorların son raporlarına dayandırdığı haberine göre ölü sayısı Pazartesi günü 300'ü geçti.

Gösterilerin başladığı Temmuz ayından bu yana, 94 kişi ile bir günde en fazla ölüm vakası Pazar günü yaşanmış oldu. Protestocular eylemlerin hafta başında da devam edeceğini duyururken, Bagladeş polisi ve askerleri başkent Dakka'nın, başbakanlık binasına çıkan cadde ve sokaklarında barikatlar oluşturdu.

Kamu istihdamında kota uygulaması

Bangladeş'teprotesto gösterilerine kamu istihdamında kota uygulaması neden olmuştu. Söz konusu uygulama, belli bir gruptaki öğrencilere devlet kademelerinde görevler için belli bir kota ayrılmasını öngörüyor. Bu durum halkın geri kalan kısmında Şeyh Hasina taraftarlarına ayrıcalık tanındığı şeklinde algılandığından, Temmuz ayından bu yana ülkede giderek artan oranda şiddet olaylarının yaşandığı protesto eylemleri düzenleniyor. Yüksek Mahkeme'nin yüzde 30 düzeyinde olan kota uygulamasını yüzde 5'e düşürmesi de göstericilerin öfkesini dindirmemişti. Öğrenciler Şeyh Hasina'nın gösterilerde uygulanan şiddet nedeniyle kamuoyu önünde özür dilemesi, üniversite kampüslerinin yeniden açılması ve tutuklananların serbest bırakılması talebiyle gösterilerine devam etmişti.

Şeyh Hasina Vecid Fotoğraf: Carsten Koall/Getty Images

2009 yılından bu yana ülkeyi yöneten Şeyh Hasina Vecid'in istifasının talep edildiği kitlesel gösterilere son zamanlarda, aralarında Bangladeş sinema, televizyon ve müzik dünyasından ünlü isimlerle emekli generallerin de olduğu çok sayıda isim destek veriyor. Ülke ekonomisinin en önemli ayaklarından tekstil endüstrisinden 47 firma da ortak bir bildiri yayınlayarak, protestocularla dayanışma içinde olduklarını duyurdu. Bangladeş ordusunun ise göstericileri mi desteklediği yoksa Başbakan'ın arkasında mı durduğu henüz netlik kazanmış değil.

76 yaşındaki Şeyh Hasina Vecid, geçen Ocak ayında, muhalefet tarafından boykot edilen seçimlerin ardından bir kez daha Başbakan sıfatıyla hükümeti kurma yetkisi almıştı. Protestocular, Başbakan'ın kendi iktidarını koruyabilmek, hükümet karşıtlarını baskı altına almak ve hatta bazı muhalifleri hukuk dışı yollarla öldürmek için devlet kurumlarını suistimal ettiğini öne sürüyor.

AFP / ET,EC

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