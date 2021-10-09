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Bangladeş

Bangladeş, Güney Asya'da bir ülke.

160 milyon dolayında nüfusu olan Bangladeş Hindistan ve Myanmar'ın sınır komşusu. Dünyanın en kalabalık yedinci ülkesi olan Bangladeş'te nüfusun çoğunluğu Müslüman. DW Türkçe'nin ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Kaprun THEMENBILD - Ampulle des Johnson & Johnson JNJ-78436735 COVID-19 Impfstoffes und andere Coronavirus Impfstoff Ampullen, aufgenommen am 08. Juni, ÷sterreich // Vial of Johnson & Johnson JNJ-78436735 COVID-19 vaccine and other coronavirus vaccine vials, Austria on 2021/06/08. **** OUT of AUT - Keine Weitergabe an Drittanbieter **** *** Kaprun THEME PICTURE Vial of Johnson Johnson JNJ 78436735 COVID 19 vaccine and other coronavirus vaccine vials, taken on June 08, Austria Vial of Johnson Johnson JNJ 78436735 COVID 19 vaccine and other coronavirus vaccine vials, Austria on 2021 06 08 OUT of AUT No disclosure to third parties PUBLICATIONxNOTxINxAUT EP_fei

Almanya 13 milyon doz aşı hibe etti 09.10.2021

Almanya’nın yoksul ülkelere bugüne dek 13 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı hibe ettiği bildirildi. Hedef, sene sonuna dek bu sayıyı 100 milyona çıkarmak.
28 August 2020+++Istanbuler Flughafen. (c) DW/Adnan Agac

Yurt dışından geleceklere "karantina" genelgesi 03.09.2021

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre Bangladeş, Hindistan ve Pakistan'dan gelenlerden negatif sonuçlu PCR testi istenecek. Bu ülkelerden gelenler aşılarının tamamlandığını ispat edemezlerse 14 gün karantinaya girecek.
Rohingyas are seen onboard a ship as they move to Bhasan Char island in Chattogram, Bangladesh, December 4, 2020. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

Bangladeş Rohingya Müslümanlarını bir adaya gönderiyor 28.12.2020

Bangladeş, Rohingya Müslümanı mültecileri bir adaya yeniden yerleştirmeyi sürdürüyor. Dışişleri Bakanı, adanın "muhteşem bir tatil beldesi" olduğunu ve mültecilerin adaya “gönüllü gittiğini” savundu.
Doctors treat a burn Muslim worshipper in a hospital in Dhaka, Bangladesh, Saturday, Sept. 5, 2020. Dozens of Muslim worshipers suffered burn injuries critically during evening prayers after explosions of a gas pipeline installed underground near a mosque outside Bangladesh capital, officials said Saturday. (AP Photo/Abdul Goni) |

Bangladeş'te camide patlama: en az 13 ölü 05.09.2020

Bangladeş'te bir camide meydana gelen patlamada en az 13 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığı tahmin ediliyor.
A man cuts branches of an uprooted tree after Cyclone Amphan made its landfall, in Kolkata, India, May 21, 2020. REUTERS/Rupak De Chowdhuri TPX IMAGES OF THE DAY

Amphan Kasırgası Bangladeş ve Hindistan’da can aldı 21.05.2020

Hindistan-Bangladeş sınırında etkili olan, son 20 yılın en sert kasırgası Amphan 80’den fazla kişinin ölümüne neden oldu. Çok sayıda köy sular altında kalırken, elektrik direkleri yıkıldı, ağaçlar köklerinden söküldü.
Rescue workers cut tree branches that fell on a truck trailer after heavy winds caused by Cyclone Amphan, in Kolkata, India, May 20, 2020. REUTERS/Rupak De Chowdhuri

Hindistan ve Bangladeş’te "Amphan" felaketi 21.05.2020

Son 20 yılın bölgede görülen en ağır kasırgası Hindistan ve Bangladeş’te en az 22 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Amphan Kasırgası nedeniyle üç milyondan fazla kişi de tahliye edildi.
People wade through heavy rain due to cyclonic storm Amphan. (Photo by Ved Prakash/Pacific Press) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Hindistan ile Bangladeş fırtına felaketiyle karşı karşıya 20.05.2020

Son 20 yılın en şiddetli fırtınalarından biri olarak gösterilen "Amphan" Hindistan ve Bangladeş kıyılarına ulaştı. Fırtınayla mücadeleyi koronavirüs salgını güçleştiriyor.
In this April 15, 2020, photograph, a health worker from an aid organization walks wearing a hazmat suit at the Kutupalong Rohingya refugee camp in Cox's Bazar, Bangladesh. There's been little if any coronavirus testing in Cox's Bazar, where more than a million members of Myanmar's Rohingya Muslim minority are packed into the world's largest refugee camp. (AP Photo/Shafiqur Rahman) |

Dünyanın en büyük mülteci kampında virüs korkusu 16.05.2020

Bangladeş’teki Kutupalong Kampı’nda alınan önlemlere rağmen ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Yardım örgütleri, 855 bin kişinin kaldığı kampta mültecileri koruyabilmek için destek çağrısında bulunuyor.

Rohingya refugees attend a ceremony organised to remember the second anniversary of a military crackdown that prompted a massive exodus of people from Myanmar to Bangladesh, at the Kutupalong refugee camp in Ukhia on August 25, 2019. - Some 200,000 Rohingya rallied in a Bangladesh refugee camp on August 25 to mark two years since they fled a violent crackdown by Myanmar forces, just days after a second failed attempt to repatriate the refugees. (Photo by MUNIR UZ ZAMAN / AFP)

Bangladeş Rohingyaları sel tehlikesi altındaki adaya yerleştirecek 21.10.2019

Bangladeş, komşu Myanmar’dan kaçan Rohingya Müslümanı mültecileri sel tehlikesi altında bulunan Başan Çar adasına yerleştirmeye başlayacaklarını açıkladı.

FILE PHOTO: Rohingya refugees gather to mark the second anniversary of the exodus at the Kutupalong camp in Cox’s Bazar, Bangladesh, August 25, 2019. REUTERS/Rafiqur Rahman/File Photo

BM: Myanmar'daki Rohingyalar hâlâ soykırım tehdidi altında 16.09.2019

Birleşmiş Milletler Myanmar’da kalan yaklaşık 600 bin Rohingya Müslümanının “ciddi soykırım tehdidi” altında olduğunu açıkladı.

Bangladeş'teki Rohingyalar bir adaya taşınacak 04.09.2019

Bir milyondan fazla Rohingya Müslümanı mülteci Bangladeş'in çeşitli yerlerine dağılmış durumda. Bangladeşli yetkililer 100 bin mülteciyi Bengal Körfezi'ndeki bir adaya yerleştirmeye hazırlanıyor. Deutsche Welle tufan ve sel riski altındaki bu adayı ziyaret etti.
20.08.2019 Teknaf, Bangladesh Many Rohingya refugees of camp 26 have refused to accept the repatriation plan offered by Myanmar government as it lacks the basic rights the refugees have been demanding for a long time.

Rohingyalar Myanmar'a dönmek istemiyor 22.08.2019

Myanmar'dan kaçarak Bangladeş'e sığınan Rohingya Müslümanlarının bir kısmını gönüllü olarak ülkelerine geri göndermek için BM ve Dakka hükümetinin başlattığı girişim mültecilerin karşı çıkması nedeniyle sonuçsuz kaldı.
27.12.2015+++++++++ Dec. 27, 2015 - Dhaka, Bangladesh - Child marriage also very common among brick yard workers. ROJINA is a young mother holding his young son..The world is going through a speedy urbanization and Bangladesh is not an exception from this. Such rapid urbanization generates a massive demand for bricks as it is one of the key ingredients to build concrete structure. To meet this growing need, numbers of brick making field have been increasing at an alarming rate in Bangladesh. Most of them took place in farming lands which causes reduction of agricultural production..We know that burning coal causes tremendous emission of Carbon-Di-Oxide (CO2) gas which is primarily responsible for climate change. Brick making fields use coal as fuel to burn raw bricks. Burning coal is also foremost cause of acid rain, and toxic air pollution..Workers work here from dawn to dusk still their wage is not up to the minimum standard. Beside this the working condition is so dusty that one cannot breathe properly without mask. Sometimes even musk is not enough to protect your lungs. Hence, many workers might end up having respiratory diseases after some years..Child labor is also a regular scenario in brick making fields. These children work here for as little as USD 1.5$ per day or even without any payment. They are growing up here without any education facilities too..It seems brick making fields are a symbol of slavery and natures destruction. To protect nature from destruction, we need to move towards eco-friendly brick making factory without any delay; because at the end we all need to keep in our mind that We need nature to live, but nature does not need us | (c) picture-alliance/ZUMA Press/Mohammad Ponir Hossain

İngiltere'de zoraki evliliğe karşı özel polis ekipleri 16.08.2019

İngiltere zoraki evliliğe karşı mücadelede özel polis ekiplerini devreye soktu. Havaalanları, liman ve tren garlarında şüpheli görülen aileler mercek altında.
12.07.2019 TOPSHOT - An Indian rickshaw puller carries a commuter through the flooded street during heavy rainfall in Agartala, the capital of northeastern state of Tripura, on July 12, 2019. - Floods from monsoon rains in the north-eastern Indian state of Assam have killed three people and marooned more than 400,000 in 740 villages, officials said on July 11. (Photo by Arindam DEY / AFP) (Photo credit should read ARINDAM DEY/AFP/Getty Images)

Muson Asya'nın güneyinde can aldı 15.07.2019

Muson yağmurları, Asya'nın güneyinde 130'dan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Binlerce kişi de evini terk etmek zorunda kaldı.

Bangladeş'te okul müdürü kız öğrenciyi yaktı 26.04.2019

Bangladeş'te bir okul müdürünün cinsel tacizine uğradıktan sonra yaptığı şikayeti ve suçlamaları geri almayan kız öğrenci, müdürün talimatıyla yakılarak can verdi. Olay ülkede protesto gösterilerine neden olurken, DW merhumun ailesi ile görüştü.

A firefighter works to douse a fire in a multi-storied office building in Dhaka, Bangladesh, Thursday, March 28, 2019. Fire Department control room official Ershad Hossain said by phone the FR Tower in Dhaka's Banani commercial district caught fire Thursday afternoon and at least 19 fire fighting units joined the operation to douse the blaze and rescue the people trapped inside. (AP Photo/Mahmud Hossain Opu ) |

Bangladeş'teki yangında ölü sayısı artıyor 28.03.2019

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki çok katlı bir binada yangın çıktı. Yangın sonucu en az 19 kişi yaşamını yitirdi.
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