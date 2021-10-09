Bangladeş, Güney Asya'da bir ülke.

160 milyon dolayında nüfusu olan Bangladeş Hindistan ve Myanmar'ın sınır komşusu. Dünyanın en kalabalık yedinci ülkesi olan Bangladeş'te nüfusun çoğunluğu Müslüman. DW Türkçe'nin ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.