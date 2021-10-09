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Bangladeş, Güney Asya'da bir ülke.
160 milyon dolayında nüfusu olan Bangladeş Hindistan ve Myanmar'ın sınır komşusu. Dünyanın en kalabalık yedinci ülkesi olan Bangladeş'te nüfusun çoğunluğu Müslüman. DW Türkçe'nin ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Bir milyondan fazla Rohingya Müslümanı mülteci Bangladeş'in çeşitli yerlerine dağılmış durumda. Bangladeşli yetkililer 100 bin mülteciyi Bengal Körfezi'ndeki bir adaya yerleştirmeye hazırlanıyor. Deutsche Welle tufan ve sel riski altındaki bu adayı ziyaret etti.
Bangladeş'te bir okul müdürünün cinsel tacizine uğradıktan sonra yaptığı şikayeti ve suçlamaları geri almayan kız öğrenci, müdürün talimatıyla yakılarak can verdi. Olay ülkede protesto gösterilerine neden olurken, DW merhumun ailesi ile görüştü.