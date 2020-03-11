Bakanlardan ortak koronavirüs açıklaması

Türkiye'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla yapıldı.

Sağlık, turizm ve ticaret alanındaki önlemlerin ele alındığı toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir, risk ciddidir" dedi.

Kişisel mahremiyete verilen önem nedeniyle hastayla ilgili detaya girmeyeceklerini belirten Koca, yazın virüsün etkisinin azalmasını beklediklerini, bu nedenle önümüzdeki 1-2 aylık sürecin alınacak önlemlerin uygulanmasında büyük önem taşıdığını kaydetti.

Koca, bir soru üzerine Bilim Kurulu'nun 60 derecenin üzerinde olmamak kaydıyla kolonyayı tavsiye ettiğini de kaydetti.

Maske kullanımı konusunda bir soruyu yanıtlayan Koca, sağlıklı birinin maske takmasına gerek olmadığını, yurtdışı hikayesi olan kişilerin 14 gün boyunca evde izole olmalarını önemsediklerini ve bu kişilerin dışarı çıktığında ya da biriyle temasında maske kullanmalarını önerdiklerini kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Bakan Ersoy: 15 Nisan hassas tarih

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "15 Nisan'ın virüs açısından hassas bir tarih olduğunu" belirterek "Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi bizim açımızdan daha mantıklı geliyor" diye konuştu.

Geçen yılla kıyaslandığında turizm hareketlerini cezbetmek yerine geçen yıla göre daha az turistin gelmesini sağlamanın daha sağlıklı bir çözüm olacağına işaret eden Ersoy, sektörel desteklerle ilgili bir hafta içinde net bir açıklama yapılacağını kaydetti.

Otellere yaz sezonu başlangıcını bu sene Mart sonu değil Nisan sonu olarak planlamalarını önerdiklerini belirten Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve organizasyonlarının da Nisan sonrasına ertelenmesinin gündemde olduğunu söyledi.

Bakan Pekcan: Fırsatçılara göz açtırmayacağız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da maske ile eldiven, tulum gibi sıhhi malzemelerde aşırı fiyat artışları olduğuna dikkat çekerek sadece maskede geçen yıl 10 Mart'a kadar 4 milyon dolarlık ihracatın bu yıl aynı dönem 40 milyon dolara yükseldiğine işaret etti.

Pekcan, iç piyasada doygunluk sağlanana kadar ihracat ön izinlerinin Sağlık Bakanlığının ön iznine tabi olacağını belirterek "Amacımız ihracatı engellemek değil tabii. Ama piyasada maske bulunmadığı için önceliğimiz halkın sağlığı ve halkın makul ve mantıklı fiyat seviyesinden alışverişlerini yapabilmesi" diye konuştu.

2 bin 193 firmanın denetime alındığını, dezenfektan dahil denetlenen 2 bin 641 üründen 2 bin 180'ini soruşturma kapsamına aldıklarını belirten Pekcan, "Firmalarımıza tavsiyemiz bir an önce piyasanın talebini yerine getirmesi" dedi.

Hiçbir gereksinim olmadığı halde gıda fiyatlarında da fahiş fiyatların başladığını gördüklerini belirten Ticaret Bakanı, "Onlar için de gereğini yapacağız. Fırsatçılara göz açtırmayacağız" diye konuştu.

16 Mart'tan itibaren Nisan sonuna kadar yurt içindeki fuarların ertelenmesine karar verildiğini belirten Pekcan, resmi duyuruların yapılacağını söyledi.

DW/BK,TY

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