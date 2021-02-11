 Bakan halktan önce aşılandı diye istifa etti | DÜNYA | DW | 15.02.2021

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DÜNYA

Bakan halktan önce aşılandı diye istifa etti

Peru'da bazı siyasilerin halktan önce aşılandıklarının ortaya çıkmasıyla patlak veren skandalda Sağlık Bakanının ardından Dışişleri Bakanı da istifa etti.

Peru Dışişleri Bakanı Elizabeth Astete

Peru Dışişleri Bakanı Elizabeth Astete

Peru'da eski devlet başkanı Martín Vizcarra ve eşinin Ekim ayında koronavirüse karşı aşılandığının ortaya çıkması sonrasında patlak veren skandal sürüyor. Dışişleri Bakanı Elizabeth Astete, 22 Ocak'ta Çinli Sinopharm şirketinin aşısının ilk dozunun kendisine yapıldığını bildirerek istifa etti.

Testi pozitif çıkan kişilerle temas ettiği için kendisine aşı imkanı sunulduğunu ve ilk dozu bu nedenle yaptırdığını belirten 68 yaşındaki Astete, Vizcarra'nın aşılanmasına gösterilen tepkilerin boyutunu gördükten sonra "büyük bir hata" yaptığını anladığını ve ikinci dozu yaptırmaktan vazgeçtiğini söyledi.

Yolsuzluk suçlamaları nedeniyle Kasım ayında meclisçe azledilen devlet başkanı Vizcarra ve eşinin Ekim ayında koronavirüse karşı aşılandığı birkaç gün önce ortaya çıkmış ve büyük tepki uyandırmıştı. Vizcarra, kendisi ve eşinin Sinopharm aşısının klinik deneylerine gönüllü olarak katıldıklarını ileri sürmüş ama bu bilgi klinik deneylerden sorumlu Lima'daki Cayetano Heredia Üniversitesi tarafından yalanlanmıştı.

Peru'da aşılamalar 8 Şubat'ta başladı

Peru'da aşılamalar 8 Şubat'ta başladı

Vizcarra üniversitenin açıklamasına çok şaşırdığını belirterek durumun "ülkenin düşmanlarınca kullanıldığı" uyarısında bulunmuştu.

Sağlık Bakanı Pilar Mazzetti de Vizcarra'nın aşılandığının ortaya çıkması sonucu geçen hafta istifa etmişti.

Soruşturma başlatıldı

Peru medyası, başsavcı Zoraida Avalos'un, üst düzey hükümet yetkililerinin erkenden aşılanmasıyla bağlantılı olarak eski devlet başkanı Vizcarra ve diğer sorumlulara karşı ön soruşturma başlattığını duyurdu.

Peru'da aşılamalara, 300 bin dozluk ilk aşı sevkiyatının tamamlanması sonrası 8 Şubat'ta başlanmıştı. İlk etapta sağlık personeli, güvenlik güçleri ve geçiş dönemi devlet başkanı Francisco Sagasti'nin aşılanması, ardından ikinci etapta 60 yaş üstü vatandaşlara aşı uygulanması öngörülüyor. Ancak henüz resmi bir aşı takvimi bulunmuyor. Hükümet, Temmuz ayına kadar 10 milyon kişinin aşılanmış olmasını hedefliyor.

33 milyon nüfuslu ülkede şimdiye kadar resmi verilere göre 1,2 milyon vaka tespit edilirken koronavirüs nedeniyle 43 bin 700 kişi yaşamını yitirdi. Peru, dünyada nüfusa göre en yüksek ölüm oranına sahip ülkeler arasında bulunuyor.

dpa,AFP/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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