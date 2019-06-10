Bakan Akar: Mektuba gerekli cevabı hazırlıyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın mektubuna ilişkin olarak, "üslubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını" belirterek, "gerekli cevabı hazırlıyoruz" dedi.

Bakan Akar, 7'inci Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye savunma bakanları toplantısına katılmak üzere bulunduğu Azerbaycan'ın Gebele kentinde gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Akar, "Mektupta, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik işbirliğini muhafaza edecek şekilde bir çözüm bulunması yönünde beklenti dile getirilmekte ve görüşmelere devam edilmesinin" öneminin ifade edildiğini belirtti. Akar ancak mektubun "Üslubunun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını" gördüklerine dikkat çekerek, gerekli çalışmaların yapıldığını ve "Gerekli cevabı hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu cevabı kendilerine vereceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile Haziran ayı sonunda Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde bir araya geleceklerini, ayrıca yarın da bir telefon görüşmesi yapacaklarını kaydetti.

"Taahhütlerini yerine getirmelerini bekliyoruz"

Bu temaslarda "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bilinen görüşlerini, taleplerini tekrar tekrar masaya koyduk, koymaya devam edeceğiz” diyen Bakan Akar, "Bundan sonra da aynı tutum ve davranış içinde olmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"Tabii burada stratejik ortaklıktan, müttefiklikten bahsediliyor. Onun ruhuna uygun hareket edilmesi için beklentimizi de ifade ettik, etmeye devam edeceğiz" diyen Akar, "Biz bugüne kadar NATO konusunda, ABD ile olan taahhütlerimiz konusunda herhangi bir aksaklığa meydan vermeden sorumluluklarımızın tamamını eksiksiz, aksaksız yerine getirdik" ifadesini kullandı. Akar, "Dolayısıyla muhataplarımızın da benzer şekilde bizlere olan taahhütlerini, sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz" sözlerine vurgu yaptı.

Mektubun içeriği

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın Bakan Akar geçen Perşembe günü gönderdiği mektubun içeriği ABD Savunma Bakanlığı tarafından Cuma günü açıklanmıştı. Mektupta, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması halinde ABD'nin Temmuz ayı sonuna kadar atacağı adımlar konusunda bilgi verilmişti.

31 Temmuz itibarıyla Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması, ABD'de eğitim alan Türk pilotların gelecek ay sınır dışı edilmesi ABD'nin planladığı adımlar arasında bulunuyor.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'ler Ankara ile Washington arasında gerilim yaratıyor.

ABD, NATO sistemleri ile uyumlu olmadığı gerekçesiyle Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına karşı çıkıyor. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk yetkililer, S-400'ler konusunda geri adım atılmasının mümkün olmadığına ifade ediyor. Ankara ve Moskova'dan yapılan açıklamalar da, S-400'lerin Türkiye'ye teslimatının en geç Temmuz ayında yapılacağına işaret ediyor.

DHA,rtr/JD,ET

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