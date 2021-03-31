 Bahçeli′ye göre Anayasa Mahkemesi de kapatılmalı | TÜRKİYE | DW | 31.03.2021

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TÜRKİYE

Bahçeli'ye göre Anayasa Mahkemesi de kapatılmalı

AYM'nin HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi usul gerekçesiyle iadesi üzerine MHP lideri Bahçeli, AYM'nin kapatılmasını teklif etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) HDP iddianamesini iade etmesine tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "AYM'nin iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür, Türkiye'nin var oluş haklarına sadece usul açısından değil, esastan da ileri düzeyde zarar vermiştir" şeklinde açıklama yaptı.

Yazılı açıklamasında Bahçeli, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanıp AYM'ye sunulan iddianamenin usul eksikleri gerekçesiyle iade edilmesinin HDP'ye zaman kazandırdığını ileri sürdü. Devlet Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi'nce görevlendirilen bir röportörün kısa süre içinde ekler hariç 608 sayfadan oluşan ve 687 faili bulunan dava dosyasının ana muhtevasını nasıl ve hangi ahlaki, fikri ve hukuki müktesebatla incelediği muhakkak tartışılarak üzerinde durulması gereken bir muammadır. Anlaşılan odur ki, Türkiye'nin terör ve bölücülükle mücadelesine Anayasa Mahkemesi duyarsız, ilgisiz ve açık ara mesafelidir. Bahsi ileri sürülen eksikler veya usulü etkileyen açmazlar şühedaya nasıl anlatılacak, milli beka ve milli güvenlik mülahazalarıyla nasıl bağdaşacaktır?" söyleminde bulunarak, "Anayasa Mahkemesi hukukun üstünlüğünden mi yanadır, yoksa bölücülüğün mü şakşakçısıdır? Dağda elde edilen başarıların TBMM'de kaybına tahammülümüz asla olamayacaktır. HDP'nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması talebine tepkiler

Deva Parti'si üyesi, İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "İktidar ortağı Anayasa Mahkemesi'ni kapatalım demiş. Yakışır. Ne de olsa hukuk devletinden herhangi bir iz bırakmamaya yemin etmişler. Biz vatanseverler de Türkiye'yi onlardan kurtarmaya yemin ettik. Ülkeyi daha fazla felakete sürüklemelerine müsaade etmeyeceğiz. Hodri meydan!" diyerek meydan okudu.

Gazeteci Levent Gültekin ise "Son hedef Anayasa mahkemesi... Yıkmaya, dağıtmaya, yok etmeye gelmişler gibi kurumları, değerleri birer birer ortadan kaldırıyorlar. Bu ülkeden ne istiyorlar? Anlaşılır gibi değil" yorumunda bulundu.

Akademisyen Fatih Yaşlı da "Anayasanın ve anayasal yargının fiilen askıda olduğu bir ülkede iktidarın küçük ortağının "anayasa mahkemesi kapatılsın" demesi de şaşırtıcı değil elbette" mesajını paylaştı.

 

DHA,DW / ETO,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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