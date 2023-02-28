Bahçeli'den "hükümet istifa" sloganlarına sert tepki

MHP lideri Devlet Bahçeli stadyumlarda "hükümet istifa" sloganları atılmasına yönelik olarak "iç ve dış bağlantılı zillet komplosu" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de hafta sonunda oynanan Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmalarında "Hükümet istifa" sloganı atılmasının yankıları sürüyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada maçlarda "hükümet istifa" sloganlarının atılması konusunda sert açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Hükümeti istifaya davet etmek, tribünlerde siyasi kaos üretimine heves etmek bir avuç fanatik ve holigan gruba sipariş verilmiş iç ve dış bağlantılı zillet komplosudur. Herkes yerini yurdunu, haddini hududunu bilmelidir" şeklinde konuştu.

Bahçeli "İçinden geçtiğimiz çok kırılgan, bir o kadar da nazik günlerde Türk sporunu siyasi kutuplaşmanın içine çekmek için kıvrananlar, tribünleri ajan provokatörlerin güdümüne havale etmek maksadıyla oyun kuranlar tarihi bir yanlışın tam ortasındır" dedi.

"Alçakça bir kurgu"

"Geçtiğimiz hafta sonu yapılan bazı futbol müsabakaları esnasında, stadyumlardan hükümet istifa bağırtısının koro halinde seslendirilmesi deprem felaketinde hayatlarını kaybetmiş vatandaşlarımıza ve depremzede kardeşlerimize vahim bir saygısızlıktır" diyen Bahçeli sözlerini söyle sürdürdü: "Türkiye'nin, depremin ağır sonuçlarıyla kıyasıya mücadele ettiği bir süreçte, Türk futbolunu lekelemeye, Türk sporunu siyasileştirmeye, kutuplaşma dalgasını sahalara yansıtmaya çalışanlar alçakça bir kurgunun içindedir."

"Sahalardan sokak aralarına gerilim ve çatışma tahviline yeltenenlere müsamaha gösterilmeyecektir" diyen MHP lideri Türkiye Futbol Federasyonu ve bütün futbol kulüplerini sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulundu.

"Tribünler çürük siyasi sloganların atılacağı mekânlar olamaz" diyen Bahçeli, "Kalabalıkların arasına sızarak devlete ve hükümete meydan okunmasını provoke edenlerin önce tespiti, ardından da tecziyesi mutlaka yapılmalı, Türk sporu düştüğü karanlık dehlizden el birliğiyle çıkarılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyeliğinden ayrıldığını yineledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da stadyumlara atılan sloganlara tepki göstermişti. Soylu, dün sosyal medya hesabından "Spor alanlarını siyaset meydanına çevirmek isteyenler; Devletin, Milletin, sivil toplum kuruluşlarının burada ortaya koyduğu çabaya kulak versinler. Bizim mesaimizi bölmesinler. Bölmek isterlerse de hodri meydan" paylaşımında bulunmuştu.

DW/SSB, JD