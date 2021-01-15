Bahçeli'den Davutoğlu'na sert sözler

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki saldırıların ardından partisine yönelik eleştirilere Twitter hesabı üzerinden yanıt verirken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Karar Gazetesi köşe yazarları Elif Çakır, Yıldıray Oğur ve Taha Akyol'u hedef aldı.

Bahçeli açıklamalarında, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin sokakta işi yoktur. Kavga ve karışıklıkta hayır görmesi imkansızdır" ifadesine vurgu yaptı.

"Son günlerde tuhaf ve tahrip düzeyi yüksek gelişmeler peş peşe cereyan ediyor" diyen Bahçeli, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Joe Biden'in başkanlık görevini üstlenecek olması ile Türkiye'deki bazı gelişmeler arasında bağlantı olduğunu iddia etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Gelecek Partisi'ne yakınlığı ile bilinen Karar Gazetesi köşe yazarları Elif Çakır, Yıldıray Oğur ve Taha Akyol'u hedef alan Bahçeli, "Bir yanda 20 Ocak 2021'de ABD Başkan değişimi, diğer yanda Serok Ahmet'i sivriltme çabaları, Karar Gazetesi'nde köşe tutmuş sahte gazetecilerin kışkırtmaları, bunlara ek olarak malum siyasetçi ve gazetecilere saldırılar birbirine eklemlenmiş kuşkulu gündem konularıdır" dedi.

Devlet Bahçeli, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na işaret ederek, "Serok Ahmet'in gündemde olduğu her dönemde Türkiye'de bir sorun olmuştur. Bu şahıs bereketsizliğinin faturasını önce şahsına kesmelidir. MHP'yle didişmek onun haddi ve havsalasının alacağı bir konu değildir. Hangi şaibeli odaklara el açtığı artık ortadadır" ifadesini kullandı.

Bahçeli, "Serok Ahmet ümidini dış güçlere bağlamasın, Kobani'ye selam gönderdiği yıllar geride kalmıştır" dedi.

MHP'ye eleştiri

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, geçen cuma günü Ankara'da evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğramıştı. Olaydan kısa bir süre sonra da Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na saldırıda bulunulmuştu. Ayrıca KRT TV'de programlar hazırlayan Afşin Hatipoğlu da, aynı hafta içinde saldırıya uğramıştı.

Saldırı sonucu eli kırılan ve yüzünden yaralanan Selçuk Özdağ, saldırıdan MHP'yi sorumlu tutmuş ve "Bahçeli herkese her şeyi söyleyecek, her hakareti yapacak, FETÖ'cü diyecek, terörist diyecek, PKK'lı diyecek, biz de ona sadece bazı sorular sorduğumuz zaman da birileri gelip bize saldıracak" demişti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu da, "Ne Cumhurbaşkanı ne de Bahçeli bu alçakça saldırıyı kınayan bir açıklama yapmadılar" sözleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi eleştirmişti.

Yeneroğlu'ndan tepki

Bahçeli'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Karar Gazetesi köşe yazarlarını hedef göstermesine ilk tepkilerden biri DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'ndan geldi. Yeneroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazetecileri açıkça hedef gösteren ve suç işleyen MHP Genel Başkanı'nı şiddetle kınıyorum. Basın özgürlüğüne ve demokrasimize yönelik bu saldırıya karşı tüm demokratların tutum alması zorunludur" ifadesini kullandı.





DW,ANKA / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe