Bahçeli'den AYM ve Arslan'a ağır suçlamalar

MHP lideri Bahçeli, AYM ve Başkan Zühtü Arslan'ı sert suçlamalarla hedef aldı, hak ihlali ve HDP kararlarını gerekçe göstererek "AYM'nin kapatılması ya da yeniden yapılandırılması" çağrısı yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclis grubunda yaptığı konuşmada Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Başkanı Zühtü Arslan'a ağır suçlamalarda bulunarak "AYM'nin kapatılması ya da yeniden yapılandırılması" çağrısı yaptı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay milletvekili Can Atalay için hak ihlali kararı veren AYM'ye karşı, kararı uygulamayan ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunan Yargıtay'ı savunan Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru incelemelerinde hukuk ve toplum düzenini tahrip edecek kararlar alması, yasa ve anayasa koyucunun iradesini yok sayması, hatta anayasa hükümlerini işlevsiz hale getirmesi vaka-ı adiyeden sayılamayacak bir sapma ve sürüklenme halidir" dedi.

AYM ile Yargıtay arasında hiyerarşik bir ilişki bulunmadığını, AYM'nin bir "süper temyiz mercii" sıfatına sahip olmadığını söyleyen MHP lideri, "Ortada darbe, devlet, rejim ve yargı krizi değil, bal gibi Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerini aşarak, yasaları ve anayasayı aşındırarak yargısal aktivizmi vardır ve bu kesindir. Anayasa Mahkemesi yetki alanını genişleterek TBMM'ye ve diğer yüksek yargıya parmak sallamaktadır" iddiasında bulundu.

Hak ihlali kararlarını hedef aldı

AYM'yi Anayasa'nın üstünlüğü ilkesini ihlal etmekle suçlayan Bahçeli, "Nerede bir suçlu varsa, nerede Türkiye'ye nefret kusan, ihanet eden, silah doğrultan, milli güvenliğimizi, milli birlik ve kardeşlik ruhumuzu bozmayı amaçlayan bir hain bulunuyorsa Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlali kararıyla ödüllendirilmektedir. Nitekim Anayasa Mahkemesi zulmün yanında, milletin ve devletin karşısında bir mihrak olarak sivrilmiştir" ifadelerini kullandı.

AYM Başkanı Zühtü Arslan Fotoğraf: Aytac Unal/AA/picture alliance

Bahçeli, AYM'nin HDP'ye yapılacak Hazine yardımına bloke konulmasıyla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın müracaatını reddetmesi, HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş lehine hak ihlali kararıverip 50 bin lira tazminat ödenmesine hükmetmesi gibi kararlarına işaret ederek "Leyla Güven, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Figen Yüksekdağ, Can Dündar başta olmak üzere PKK'lı ve FETÖ'cülere hak ihlali kararıyla can simidi uzatan Anayasa Mahkemesi'dir. Türkiye'nin ve Türk milletinin helal haklarını alenen ihlal eden bu mahkeme, muhtemeldir ki, böyle giderse Fetullah Gülen ile Murat Karayılan'a bile hak ihlali kararıyla kucak açacaktır" dedi.

Arslan'a: Cesaretin varsa Kandil'e git

Bahçeli, konuşmasında AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın şahsına da ağır suçlamalarda bulundu. AYM'nin 61'inci kuruluş yıldönümünde Arslan'ın konuşmasında farklılıklara saygı duyulması, kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığıyla ilgili yaptığı vurguları "millet varlığına ağır bir saldırı" olarak niteleyen Bahçeli, "Demokratik Cumhuriyet kavramını kullananların kim olduğunu biliyor ve bu şer cephesini tanıyoruz. Kafası zehirlenmiş Anayasa Mahkemesi Başkanı'na hatırlatırım ki; Türkiye'de kuvvetler ayrımı netleşmiş, aralarındaki sınır çizgileri kalınlaştırılmıştır. Dahası yargı bağımsızlığının yanı sıra tarafsızlığı da anayasal hüviyet kazanmıştır. Anayasa Mahkemesi Başkanı zillet ittifakının yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı koludur" ifadelerini kullandı.

Arslan'ın "haddini ve hududunu çok açık bir şekilde aştığını" savunan Bahçeli, "Ve ilave yapıyorum Türk devletiyle uğraşma, cesaretin varsa Kandil'e git" dedi.

"AYM ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı"

Arslan'ı, "objektifliğini ve tarafsızlığını kaybetmiş" olmak, "Türkiye'nin yeni yönetim sistemiyle milli birlik ve kardeşliğine cephe almakla" suçlayan Bahçeli, "Geldiğimiz bu aşamada karşımıza iki seçenek çıkmaktadır: Ya Anayasa Mahkemesi kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır" diye konuştu.

Mahkeme'nin statüsü, kuruluş ve yargılama esasları ile üye yapısının köklü bir reforma tabi tutulması gerektiğini savunan Bahçeli, bunu yeni bir anayasaya ile hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

AYM'nin HDP'nin kapatılması davasındaki tutumunu da eleştiren Bahçeli, AYM Başkanı'nın "davayı sekteye uğrattığını" iddia etti, HDP ile ilgili olarak "Bölücülüğün odağı olan partinin kapatılması demokrasi onuru, hukuk namusudur. Bu ihanet yuvasının kapatılmasını aylardır sürüncemede bırakanları Türk milleti vakti saati geldiğinde mutlaka kapatacaktır" ifadelerini kullandı.

DW/BK,JD

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