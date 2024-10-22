Bahçeli'den Öcalan'a TBMM çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ne (DEM Parti) uzattığı elin günlerdir konuşulduğunu belirten Bahçeli, "Türkiye'nin yeni bir çözüm sürecine değil ortak aklı çalıştırmaya, dürüst samimi adımlara, bin yıllık kardeşliği daha da kuvvetlendirmeye ihtiyacı vardır. Türkiye'nin sorunu Kürtler değil bölücü terör örgütüdür. Tek tek Kürt kardeşlerimin sorununu çözmek mecburidir" dedi.

"Hiçbir Kürt kardeşim sorun olarak gösterilemez" diyen Bahçeli, "Kürt sorunu var demek sorun bekleyenlerin yıkım bekleyenlerin ortak propagandasıdır. Türkiye asimilasyon politikasına tenezzül etmemiştir. Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar bölgeye ayrılsa işsizliğin gelir adaletsizliğinin nasıl ortadan kalkacağını her vatansever vatandaşımız tasdik edecektir" ifadelerini kullandı.

Adres İmralı'dan DEM'e uzansın

Konuşmasını, "Terör başka siyaset başkadır. İkisi arasında duvar örülmeden, silah dışlanmadan en başta Kürt vatandaşlarımız refah ve huzur mertebesine zor ulaşacaktır" sözleriyle sürdüren Bahçeli İmralı Cezaevi'nde tutuklu olan PKK lideri Abdullah Öcalan'a şu çağrıda bulundu:

"Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey olmaz diyenlere de sesleniyorum. Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Adres İmralı'dan DEM'e uzansın. "

"Umut hakkı" nedir?

Bahçeli'nin çıkışının ardından MHP liderinin Öcalan'a çağrı yaparken kullandığı "umut hakkı" ifadesinin ne olduğu ve kimlere nasıl uygulandığı konusu gündeme geldi.

Öcalan'a verilen idam cezası, bu cezanın kaldırılmasının ardından ağırlaştırılmış mübebet hapis cezasını dönüştürülmüştü. Bu cezayı alanlar, hiçbir şekilde lehte infaz hükümlerinden faydalanamıyor ve ceza ölünceye kadar infaz ediliyor.

"Umut hakkı", ömür boyu hapis cezasına çarptırılan hükümlülerin "belli bir süreden sonra toplumla buluşmasını sağlayan bir hak" olarak biliniyor.

Başka bir ifade ile "Umut hakkı", öngörülebilir bir infaz biçimi getirerek kişinin yeniden özgürlüğüne kavuşma umudunu korumasını sağlıyor.

Türk Ceza Kanunu ve İnfaz Kanunu'nda bu yönde bir hüküm bulunmuyor. MHP lideri Bahçeli'nin de belirttiği gibi bu konuda yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor.

Yıldız: 22 Ekim bir milattır

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız da Bahçeli'nin çağrısının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk siyasetinde 22 Ekim bir milattır. Bugünden sonra siyasi değerlendirmeler 22 Ekim'den önce, 22 Ekim'den sonra diye yapılacaktır" dedi.

Yıldız, "Modern ceza hukukuna zaman içinde yeni kavramlar girmiştir. Bu kavramlardan biri de 'Umut Hakkı' ya da hükümlünün salıverilmeyi umut etme hakkıdır. Bu kavram müebbet ağır hapis cezasına mahkum edilmiş hükümlünün bir gün salıverilmeyi beklemek hakkını ifade etmek için kullanılmaktadır" diye ekledi.

Bahçeli geçen hafta da partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında "DEM Parti'nin iradesini İmralı'ya rehin bırakması siyasetin doğasıyla ve ahlakıyla bağdaşmayan, hür ve bağımsız siyasetçi yapısıyla uyuşmayan ilkelliktir. Türkiye'ye getirilirken, 'Her türlü hizmete hazırım' diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin" ifadelerini kullanarak Öcalan'a çağrıda bulunmuştu.

DW, ANKA /KA, CÖ, EC

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