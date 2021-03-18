Bahçeli yeniden MHP genel başkanlığına seçildi

Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda yeniden genel başkanlığa seçildi. Ankara'daki kurultayda genel başkanlığın tek adayı olan Bahçeli, 1277 oy alarak 10'uncu kez MHP Genel Başkanı oldu.

"İstiklal için birlik, istikbal için dirlik. Kazanan Türkiye olacak" sloganlarıyla düzenlenen kurultayda yaptığı konuşmada Bahçeli, bir kez daha HDP'nin kapatılması gerektiğini söyledi. Bahçeli "HDP'nin açılmamak üzere kapatılması tarihe borcumuzdur, savcının kapatılma talebi yüreğimize su serpmiştir" dedi.

"HDP, Türk demokrasinin çevresini sarmış mayın tarlasıdır" diye konuşan Bahçeli, muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulundu.

24 yıldır genel başkanlık görevini yürüten Bahçeli, "CHP, 5. kol faaliyetidir. İYİ Parti, siparişle kurulan uzaktan kumandayla kontrol edilen melanet bir projedir" diye konuştu.

"Seçimler 2023'te, adayımız Erdoğan"

"Erken seçim diye tutturanlar, iyi bilsinler ki seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır" diyen Bahçeli "Cumhur İttifakı'nın tavizsiz kararı budur" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini bir kez daha vurgulayan Devlet Bahçeli, "2023 Cumhurbaşkanı adayımız bellidir; O muhterem isim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" diye konuştu.

"Parlamenter sisteme dönüş yok"

Milliyetçi Hareket Partisi olarak 2023 ve takip eden 10 yılı kapsayan stratejik hedeflerinin ilkinin Türk tipi başkanlık modeline sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Bahçeli, muhalefetin savunduğu "güçlendirilmiş parlamenter sistem" için "Beyhudedir, geleceğe dair söyleyecek bir şeyi olmayanların acıklı kıvranmasıdır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Artık parlamenter sisteme geri dönüş yoktur. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi siyasi hukuki, ve ekonomik reformlarla kökleştirilmeli ve güçlendirilmelidir" dedi.

"Siyasi partiler kanunu değiştirilmeli"

Yeni anayasa mesajı da veren Bahçeli sözlerini "Bu sürecin sivil, geniş katılımlı, yeni yönetim sisteminin ruhuna uygun bir anayasa ile tahkim edilmesi ikinci hedefimizdir" diye sürdürdü. Bahçeli "Siyasi partiler kanunu değiştirilmeli, seçim kanunu düzenlenmeli, siyasi etik kanunu çıkarılmalıdır. Dokunulmazlıklar yeni baştan ele alınmalıdır" dedi.

"Diyorlar ki Türkiye'de totaliter eğilimler güçleniyormuş, demokrasi zayıflamış, düşünce ve ifade özgürlüğü kalmamış" diyen Bahçeli "Bu çürük, çarpık iddiaların üç boyutlu hedefi vardır. Birincisi yabancı yatırımları caydırmak, ikincisi uluslararası camiada saygınlığımızı lekelemek, üçüncü boyutu egemenlik haklarımızdan taviz beklentisidir" diye konuştu.

Devlet Bahçeli

Bahçeli'nin en rahat kurultayı

Devlet Bahçeli, MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş’in ölümünden sonra 1997’deki olağanüstü kurultayda MHP Genel Başkanı olmuştu. Kurultayda Bahçeli dışında parti yönetiminde yüzde 40’a yakın değişim bekleniyor.

Pandemi dikkate alınarak hafta içi yapılması uygun görülen kurultayda 75 üyeli Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu üyeliği için de seçim yapılıyor. Kurultaya meclisin üç muhalif partisi CHP, İyi Parti ve HDP davet edilmedi. Kurultaya AKP’den Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, parti sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu’ndan oluşan üst düzey bir heyet katıldı.

Bahçeli'nin "en rahat kurultayı” nitelemesini yapan MHP kurmayları, MHP’nin muhalifleri Meral Akşener, Koray Aydın, Ümit Özdağ gibi isimlerin partiden ayrılmasından sonra Bahçeli’nin hem parti içinde hem de MHP tabanında "gücünü pekiştirdiğini" belirtiyor.

Bahçeli'nin çok büyük değişim istemediğini ancak Merkez Yönetim Kurulu’nda yüzde 40’a varan bir yeniliğe gitmekten yana olduğunu anlatan parti kaynakları, kurultay sonrasında Merkez Yönetim Kurulu arasından seçilecek olan Başkanlık Divanı’nda da kısmi değişim yaşanabileceğini anlatıyor.

36 delegenin Covid-19 testi pozitif çıktı

MHP kurultayı Covid-19 salgını dikkate alınarak seyircisiz ve sosyal mesafe koşullarına uygun olarak yapılıyor.

Kongre salonuna giren parti yöneticileri, milletvekilleri, delegeler, danışmanlar ve gazetecilere Covid-19 testi şartı getirildi. Divan Başkanı Semih Yalçın 36 delegenin testinin pozitif çıkması nedeniyle kurultaya alınmadığını söyledi.

AKP’nin kabine ve teşkilatlarda büyük değişim getireceği beklenen 7. Olağan Büyük Kongresi de “Güven ve İstikrar” teması ile 24 Mart’ta Ankara’da yapılacak.

DW / HK, EC, TY

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