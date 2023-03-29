Bahçeli: MHP seçime kendi logosuyla girecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel seçimde bazı illerde AKP ile ortak liste oluşturacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'ndaki MHP'nin seçime kendi logosu ve adaylarıyla katılacağını duyurdu.

Cumhur İttifakı'nda yer alan Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin de kendi logo ve adaylarıyla seçime katılma kararı aldıklarını hatırlatan Bahçeli, "Cumhur İttifakı’nı teşkil eden 2 partinin kendi adıyla, amblemiyle ve adaylarıyla seçime katılmaları söz konusu iken, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır" dedi.

Ortak liste iddialarını "MHP'yi küçük görme yanlışı" olarak tanımlayan Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Genel Seçiminde, tüm seçim çevrelerinde olmak suretiyle üç hilal amblemiyle ve değerli milletvekili adaylarıyla demokratik mücadelesini yapacak, nihayetinde hak ettiği, layık olduğu, hasretle beklediği başarıya kesinlikle ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

AKP'nin bazı anketlerde oyları yüzde 7'lik barajın altında görünen MHP ile birçok ilde ortak liste oluşturulması planını gündeme aldığı iddia edilmişti. Milliyet gazetesindeki bir haberde, Bahçeli'nin onay vermesi hâlinde bu illerde MHP'li isimlerin AKP listelerinden aday gösterilebileceği belirtilmişti.

DW/CÖ,HS

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