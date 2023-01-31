Bahçeli: Erdoğan'ın adaylığı anayasaya uygun

MHP lideri Bahçeli, TBMM grup toplantısındaki konuşmasında Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığının anayasaya uygun olduğunu savundu. Bahçeli, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içinde "bir kez" seçildiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek seçimlerde cumhurbaşkanlığına bir kez daha adaylığını koyması konusunda açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, Erdoğan'ın adaylığının anayasaya uygun olmadığı yönündeki tartışmalara değinen Bahçeli, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adaylığına birden bire seslerini yükseltmeleri, itiraz ve tepkilerini yoğunlaştırmaları bir defa milletimizin umutlarını küllemek ve kündeye getirmektir" dedi. Bahçeli, sözlerini "Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adaylığı bal gibi, buz gibi yasaya uygundur, anayasa uygundur, ahlaken ve hukuken de meşrudur" şeklinde sürdürdü.

Cumhurbaşkanı’nın tekrar aday olamayacağını iddia etmenin "hukuken geçersiz", siyaseten de "ağır bir kusur" olduğunu savunan Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki görev, yetki ve sorumluluklarıyla sadece bir dönem seçilmiştir. İkinci dönem için Cumhurbaşkanı adaylığı da tartışmasızdır, 14 Mayıs 2023'te milletimizin iradesiyle seçileceğine inancımız ise tamdır" dedi.

Muhalefet kanadı ve bazı hukukçulardan, Erdoğan'ın üçüncü dönem cumhurbaşkanlığına aday olmasının anayasaya uygun olmadığı yönünde eleştiriler gelmişti. Anayasanın 101'inci maddesinde "Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir" ibaresi yer alıyor.

"İsveç'in NATO üyeliği derin dondurucuya alınmalı"

Bahçeli konuşmasında, Türkiye'nin şu ana kadar veto ettiği İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine dair açıklamalarda da bulunan Bahçeli, "İsveç'in NATO üyeliğini derin dondurucuya alınmasından yanayız. Buna karşılık Finlandiya’nın kendi özel şartları çerçevesinde NATO üyeliğinin makul olduğu hususunda Sayın Cumhurbaşkanımızla aynı görüşü paylaşıyoruz. Kitabımıza el uzatan din ve millet düşmanlarına her anlamda kapalı ve karşı olduğumuzu da buradan açıklıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliğine olumlu sinyale vermiş ancak Türkiye'nin İsveç'in üyeliğini veto etmeyi sürdüreceğini açıklamıştı.

DW/BÖ,EC